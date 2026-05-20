UGC NET June 2026: यूजीसी नेट जून के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ी, अब 23 मई तक करें अप्लाई
UGC NET June 2026: एनटीए ने यूजीसी नेट जून सत्र की परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। अब छात्र 23 मई 2026 तक परीक्षा के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं।
UGC NET June 2026: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC NET June 2026) की तैयारी कर रहे देश भर के लाखों उम्मीदवारों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट जून सत्र की परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। एनटीए द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक अब छात्र 23 मई 2026 तक परीक्षा के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं।
अभ्यर्थियों की मांग पर एनटीए ने लिया फैसला
यूजीसी नेट जून परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 20 मई 2026 को रात 11:50 बजे समाप्त हो रही थी। लेकिन अंतिम समय में वेबसाइट पर बढ़ते ट्रैफिक, तकनीकी दिक्कतों और देश भर के छात्रों व विभिन्न छात्र संगठनों से मिले अनुरोध पर विचार करते हुए एनटीए ने यह बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी को बड़ी संख्या में ऐसे अनुरोध मिले थे, जिनमें उम्मीदवारों ने फॉर्म भरने और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी। छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तारीखों को तीन दिन और आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है।
संशोधित तारीखें और आवश्यक निर्देश
रजिस्ट्रेशन शुरू: 29 अप्रैल 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 23 मई 2026
फीस भुगतान की अंतिम तिथि: 23 मई 2026
करेक्शन विंडो (सुधार का मौका): 25 मई से 27 मई 2026
एग्जाम सिटी स्लिप तिथि: 10 जून 2026
एडमिड कार्ड तिथि: 15 जून 2026
परीक्षा की तिथि: 22 जून से 30 जून 2026
एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन शुल्क का भुगतान भी इसी विस्तारित समय सीमा के भीतर केवल ऑनलाइन माध्यम (नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई) से ही स्वीकार किया जाएगा।
UGC NET June 2026: यूजीसी नेट जून 2026 के लिए कैसे अप्लाई करें-
1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स डालकर रजिस्टर करना होगा।
4. अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा और फीस जमा करनी होगी।
5. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा।
6. अब आप कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स