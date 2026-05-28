UGC NET June 2026: यूजीसी नेट जून 2026 के लिए करेक्शन विंडो आज होगी बंद, फौरन करें करेक्शन
UGC NET June 2026: यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के आवेदन फॉर्म में सुधार करने की ‘करेक्शन विंडो’ आज यानी 28 मई 2026 को रात 11:50 बजे बंद होने जा रही है।
UGC NET June 2026 correction window: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC NET) जून 2026 सेशन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के आवेदन फॉर्म में सुधार करने की ‘करेक्शन विंडो’ आज यानी 28 मई 2026 को रात 11:50 बजे बंद होने जा रही है।
जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही अपना फॉर्म जमा कर दिया है, लेकिन उनसे कोई गलती हो गई है, वे बिना किसी देरी के आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपने विवरण में सुधार कर सकते हैं। एनटीए ने साफ कर दिया है कि इस समय-सीमा के समाप्त होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को फॉर्म में बदलाव करने का दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा।
फॉर्म में क्या बदलाव कर सकते हैं छात्र?
एनटीए द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, छात्रों को केवल कुछ ही चुनिंदा जानकारियों में सुधार करने की अनुमति दी गई है, जो इस प्रकार हैं:
व्यक्तिगत विवरण: उम्मीदवार अपनी जन्म तिथि (Date of Birth), जेंडर (Gender), श्रेणी/जाति (Category), और दिव्यांगता (PwD) स्थिति में सुधार कर सकते हैं।
नाम में सुधार: आवेदक अपने नाम, पिता के नाम या माता के नाम में से केवल किसी एक नाम को ही संशोधित कर सकते हैं। तीनों नामों को बदलने की अनुमति नहीं है।
शैक्षणिक और केंद्र विवरण: उम्मीदवार अपने मुख्य नेट विषय और परीक्षा के लिए शहरों की प्राथमिकताओं को भी बदल सकते हैं।
इन्हें बदलने की बिल्कुल नहीं है अनुमति
गड़बड़ियों से बचने के लिए एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता। अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पहले से अपलोड किए गए फोटो, सिग्नेचर, और अपने स्थायी या वर्तमान पते में कोई सुधार नहीं कर पाएंगे।
करेक्शन करने के आसान स्टेप्स
स्टेप 1: सबसे पहले यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं。
स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्ध "UGC NET June 2026 Correction Window" लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: लॉगिन करने के लिए अपना एप्लीकेशन नंबर (Application Number) और पासवर्ड दर्ज करें।
स्टेप 4: अब 'एडिट फॉर्म' पर क्लिक करके आवश्यक विवरणों में सुधार करें।
स्टेप 5: सभी बदलावों को अच्छी तरह जांचने के बाद फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें और संशोधित 'कंफर्मेशन पेज' को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
जून में आयोजित होगी परीक्षा
यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 के बीच पूरी तरह से ऑनलाइन कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे और सबसे राहत की बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एनटीए द्वारा 10 दिन पहले एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप और 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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