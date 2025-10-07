NTA UGC NET December 2025: यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए आवेदन ugcnet.nta.nic.in पर शुरू, जानें अहम तिथियां

UGC NET December 2025 Notification: एनटीए ने आज 7 अक्टूबर 2025 को यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

NTA UGC NET December 2025 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आज 7 अक्टूबर 2025 को यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा दिसंबर 2025 सत्र (यूजीसी नेट दिसंबर 2025) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी के साथ यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी आज 7 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 रात 11:50 बजे तक निर्धारित की गई है।

उम्मीदवारों के लिए आवेदन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए करेक्शन विंडो 10 नवंबर से 12 नवंबर 2025 तक ओपन की जाएगी।

आवेदन शुल्क- जनरल कैटेगरी - 1150 रुपये

ईडब्ल्यूएस व ओबीसी एनसीएल कैटेगरी - 600 रुपये

एससी, एसटी, दिव्यांग कैटेगरी - 325 रुपये

योग्यता- 1. यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों से मास्टर डिग्री या समकक्ष परीक्षा में कम से कम 55 फीसदी अंक हो। (ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में 50 फीसदी अंक)

2. चार वर्षीय स्नातक वाले विद्यार्थी भी नेट दे सकते हैं। चार-वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वाले उम्मीदवारों को उस विषय में उपस्थित होने की अनुमति है जिसमें वे पीएचडी करना चाहते हैं, चाहे उन्होंने जिस भी विषय में चार-वर्षीय स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।

3. चार साल या आठ सेमेस्टर के स्नातक डिग्री कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के पास कुल मिलाकर न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त होना चाहिए।

UGC NET December 2025: यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स डालकर रजिस्टर करना होगा।

4. अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा और फीस जमा करनी होगी।

5. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा।

6. अब आप कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

UGC-NET, भारतीय नागरिकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए एक परीक्षा है (i) 'जूनियर रिसर्च फेलोशिप का अवॉर्ड और सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति', (ii) 'सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और Ph.D में एडमिशन (iii) Ph.D में एडमिशन।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में 85 विषयों के लिए UGC-NET जून 2025 आयोजित करेगी।