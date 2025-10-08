NTA SWAYAM July 2025 semester exam registration begins, apply online at swayam.nta.ac.in know details here NTA SWAYAM July 2025: स्वयं जुलाई सेमेस्टर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 648 कोर्सेज के लिए यहां करें अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
NTA SWAYAM July 2025: स्वयं जुलाई सेमेस्टर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 648 कोर्सेज के लिए यहां करें अप्लाई

NTA SWAYAM July 2025: एनटीए की ओर से स्वयं जुलाई 2025 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट swayam.nta.ac.in पर जाना होगा।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 09:30 PM
NTA SWAYAM July 2025 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से SWAYAM (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स) जुलाई 2025 सेमेस्टर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक और आवेदन के लिए पात्र अभ्यर्थी एनटीए की वेबसाइट swayam.nta.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 रात 11:50 बजे तक है। जो कैंडिडेट अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं वे 1 नवंबर से 3 नवंबर 2025 के बीच एप्लीकेशन में करेक्शन कर सकते हैं।

ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, उम्मीदवार SWAYAM जुलाई 2025 के लिए आवेदन 31 अक्टूबर 2025 तक कर सकते हैं। SWAYAM जुलाई 2025 परीक्षा 11,12,13 और 14 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक सेशन 180 मिनट तक चलेगा। स्वयं जुलाई 2025 की परीक्षा 648 विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जाएगी।

एनटीए स्वयं परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। शिफ्ट 1 सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित है, इसके बाद दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। प्रश्न पत्र अंग्रेजी में होगा, भाषा पाठ्यक्रमों को छोड़कर जहां यह संबंधित भाषा में प्रदान किया जाएगा।

एप्लीकेशन फीस –

जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को एक कोर्स के लिए 750 रुपये फीस देनी होगी और हर एक एडिशनल कोर्स के लिए 600 रुपये देने होंगे। ओबीसी, एससी, एसटी और PwD कैटेगरी के कैंडिडेट को एक कोर्स के लिए 500 रुपये फीस देनी होगी और हर एक एडिशनल कोर्स के लिए 400 रुपये देने होंगे।

NTA SWAYAM July 2025: स्वयं जुलाई सेमेस्टर परीक्षा 2025 के लिए कैंडिडेट कैसे रजिस्ट्रेशन करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट swayam.nta.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

