NTA SWAYAM July 2025: स्वयं जुलाई सेमेस्टर परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की बढ़ी तारीख, अब 2 नवंबर तक करें अप्लाई

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने SWAYAM कोर्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेडलाइन बढ़ा दी है। NTA ने यह जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार, कैंडिडेट्स अब 2 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख 30 अक्टूबर 2025 तय की गई थी। वहीं, एप्लीकेशन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 3 नवंबर 2025 तर कर दी गई है।

इच्छुक और आवेदन के लिए पात्र अभ्यर्थी फौरन एनटीए की वेबसाइट swayam.nta.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। जो कैंडिडेट अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं वे अब 4 नवंबर से 6 नवंबर 2025 के बीच कर सकते हैं।

बताते चलें कि SWAYAM जुलाई 2025 परीक्षा 11,12,13 और 14 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक सेशन 180 मिनट तक चलेगा। स्वयं जुलाई 2025 की परीक्षा 648 विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जाएगी।

एनटीए स्वयं परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। शिफ्ट 1 सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित है, इसके बाद दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। प्रश्न पत्र अंग्रेजी में होगा, भाषा पाठ्यक्रमों को छोड़कर जहां यह संबंधित भाषा में प्रदान किया जाएगा।

एप्लीकेशन फीस – जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को एक कोर्स के लिए 750 रुपये फीस देनी होगी और हर एक एडिशनल कोर्स के लिए 600 रुपये देने होंगे। ओबीसी, एससी, एसटी और PwD कैटेगरी के कैंडिडेट को एक कोर्स के लिए 500 रुपये फीस देनी होगी और हर एक एडिशनल कोर्स के लिए 400 रुपये देने होंगे।

NTA SWAYAM July 2025: कैसे रजिस्ट्रेशन करें 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट swayam.nta.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।