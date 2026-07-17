SWAYAM January 2026 Result: NTA ने जारी किया स्वयं जनवरी सेमेस्टर का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

इस बार कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित 829 कोर्सों के नतीजे घोषित किए गए हैं। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब SWAYAM की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट cnr.nic.in पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स (यूजर आईडी और पासवर्ड) की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) जनवरी 2026 सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस बार कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित 829 कोर्सों के नतीजे घोषित किए गए हैं। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब SWAYAM की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट cnr.nic.in पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स (यूजर आईडी और पासवर्ड) की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें कि स्वयं (SWAYAM) भारत सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों सहित सभी छात्रों के लिए सर्वोत्तम शिक्षण-अधिगम संसाधन उपलब्ध कराना है।

कब आयोजित हुई थी परीक्षाएं SWAYAM जनवरी 2026 सेमेस्टर की परीक्षाएं 17 जून से 21 जून 2026 के बीच देशभर के विभिन्न शहरों में स्थित परीक्षा केंद्रों पर कई शिफ्टों में आयोजित की गई थीं। हालांकि, हाइब्रिड मोड में आयोजित कोर्सों का परिणाम अभी जारी नहीं हुआ है। NTA ने बताया है कि इन कोर्सों के रिजल्ट तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही घोषित किए जाएंगे।

SWAYAM जनवरी 2026 सेमेस्टर रिजल्ट ऐसे करें चेक 1. सबसे पहले SWAYAM परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट cnr.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "SWAYAM January 2026 Semester Scorecard" लिंक पर क्लिक करें।

3. अब अपना एप्लिकेशन नंबर और अन्य जरूरी लॉगिन विवरण दर्ज करें।

4. इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें।

5. आपकी स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगी।

6. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

छात्र इन बातों का रखें ध्यान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने स्पष्ट किया है कि उसकी जिम्मेदारी केवल SWAYAM परीक्षा आयोजित करने, परिणाम घोषित करने और स्कोर संबंधित जानकारी शिक्षा मंत्रालय को भेजने तक सीमित है। अंतिम स्कोरकार्ड और प्रमाणपत्र (Certificate) संबंधित कोर्स के नेशनल कोऑर्डिनेटर द्वारा जारी किए जाएंगे। इसलिए उम्मीदवारों को अपने कोर्स से जुड़े आधिकारिक निर्देशों पर भी नजर रखनी चाहिए।

यदि किसी अभ्यर्थी को रिजल्ट देखने, स्कोरकार्ड डाउनलोड करने या अन्य किसी प्रकार की समस्या आती है, तो वह SWAYAM के आधिकारिक सहायता (Support) चैनलों के माध्यम से NTA से संपर्क कर सकता है।