NTA SWAYAM January 2026: एनटीए ने जारी किया SWAYAM जनवरी 2026 परीक्षा डेटशीट, जून में दो शिफ्ट में होंगे एग्जाम

संक्षेप:

Jan 11, 2026 07:58 am IST
NTA SWAYAM January 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 'स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स' यानी SWAYAM (जनवरी 2026 सेमेस्टर) के लिए बहुप्रतीक्षित परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है। एनटीए द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, देश के विभिन्न ऑनलाइन कोर्सेज के लिए होने वाली यह परीक्षा 17 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी।

स्वयं (SWAYAM) भारत सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों सहित सभी छात्रों के लिए सर्वोत्तम शिक्षण-अधिगम संसाधन उपलब्ध कराना है।

परीक्षा का समय और शिफ्ट

संस्थान ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाएं प्रतिदिन दो शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक परीक्षा की अवधि 3 घंटे (180 मिनट) होगी:

पहली शिफ्ट : सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक।

दूसरी शिफ्ट : दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक।

बफर डेट : किसी भी तकनीकी खराबी या प्रशासनिक समस्या की स्थिति के लिए एनटीए ने 22 और 23 जून 2026 को सुरक्षित तिथियों के रूप में रखा है।

648 कोर्स और हाइब्रिड मोड में परीक्षा

इस बार की सेमेस्टर परीक्षा कुल 648 कोर्सेज के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा का मोड ‘हाइब्रिड’ होगा, जिसमें CBT (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) और PBT (पेन और पेपर के माध्यम से पारंपरिक परीक्षा) शामिल हैं।

परीक्षा का पैटर्न और माध्यम

प्रश्न पत्र का माध्यम: भाषा के विषयों को छोड़कर, सभी प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी माध्यम में होंगे।

नेगेटिव मार्किंग: छात्रों के लिए राहत की बात यह है कि बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) सेक्शन में गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

प्रश्नों का प्रकार: 66 विषयों में 100 प्रश्न (1 अंक वाले) और 463 विषयों में 50 प्रश्न (2 अंक वाले) होंगे। कुछ हाइब्रिड पेपर में 35 प्रश्न होंगे जिनमें एमसीक्यू और लघु-दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे।

कैसे चेक करें डेटशीट?

  1. एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/swayam/ या nta.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर उपलब्ध "Announcement of Dates for SWAYAM January 2026 Semester Exam" लिंक पर क्लिक करें।

3. एक नई PDF फाइल स्क्रीन पर खुलेगी।

4. अपने कोर्स और कोड के अनुसार परीक्षा तिथि और शिफ्ट चेक करें।

5. इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

