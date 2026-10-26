NTA ने जारी किया संशोधित एग्जाम कैलेंडर, यूजीसी नेट- जेईई मेन समेत इन परीक्षाओं की नई तारीखें जानें

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने दिसंबर 2026 से अप्रैल 2027 तक आयोजित होने वाली परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया है। इसमें यूजीसी नेट, सीएसआईआर- यूजीसी नेट, जेईई मेन और सीयूईटी समेत 13 प्रवेश और पात्रता परीक्षाओं की संभावित तारीखें दी गई हैं।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने दिसंबर 2026 से अप्रैल 2027 तक आयोजित होने वाली परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया है। इसमें यूजीसी नेट, सीएसआईआर- यूजीसी नेट, जेईई मेन और सीयूईटी समेत 13 प्रवेश और पात्रता परीक्षाओं की संभावित तारीखें दी गई हैं। इसके अलावा SWAYAM, NIFT प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा और CMAT की तारीखें भी कैलेंडर में शामिल हैं।

NTA के नोटिस के अनुसार, प्रशासनिक कारणों से परीक्षा कैलेंडर में संशोधन किया गया है। नया कैलेंडर पहले जारी किए गए कैलेंडर की जगह लेगा। ऐसे में परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नई तारीखों के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं। परीक्षा से संबंधित ताजा जानकारी के लिए उम्मीदवार NTA की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जा सकते हैं।

NTA Exam Calendar 2026-27: परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल NTA के संशोधित कैलेंडर में दिसंबर 2026 से अप्रैल 2027 तक होने वाली परीक्षाओं की संभावित तारीखें और अवधि दी गई है। उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में पूरा शेड्यूल देख सकते हैं।

परीक्षा का नाम- संभावित तारीख- अवधि 1. राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (RIMC)- 6 दिसंबर 2026- 1 दिन

2. SWAYAM परीक्षा- 8 से 12 दिसंबर 2026- 5 दिन

3. राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (RMS)- 13 दिसंबर 2026- 1 दिन

4. यूजीसी नेट दिसंबर सत्र- 14 से 18 और 21 दिसंबर 2026- 6 दिन

5. संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर सत्र- 19, 22 और 27 दिसंबर 2026- 3 दिन

6. आर्मी कैडेट कॉलेज (ACC)- 4 जनवरी 2027- 1 दिन

7. श्रेष्ठा SHRESHTA (NETS)- 10 जनवरी 2027- 1 दिन

8. NIFT प्रवेश परीक्षा- 10 जनवरी 2027- 1 दिन

9. जेईई मेन सेशन 1- 20 से 24 और 28 जनवरी 2027- 6 दिन

10. ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE)- 31 जनवरी 2027- 1 दिन

11. CMAT- 7 फरवरी 2027- 1 दिन

12. सीयूईटी पीजी- 2 से 5 मार्च, 8 से 9 मार्च, 12 मार्च, 15 से 19 मार्च, 24 से 25 मार्च, 29 से 31 मार्च 2027- 17 दिन

13. जेईई मेन सेशन 2- 2 से 7 अप्रैल 2027 6 दिन

UGC NET और CSIR-UGC NET की तारीखें यूजीसी नेट दिसंबर सत्र की परीक्षा 14 से 18 दिसंबर और 21 दिसंबर 2026 को आयोजित करने का प्रस्ताव है। वहीं, संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट की परीक्षा 19, 22 और 27 दिसंबर 2026 को होनी है। इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को संशोधित कैलेंडर के अनुसार अपनी पढ़ाई की प्लानिंग बनानी चाहिए।

जेईई मेन और सीयूईटी पीजी की परीक्षा कब होगी? इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए होने वाली JEE Main परीक्षा के पहले सत्र की संभावित तारीखें 20 से 24 जनवरी और 28 जनवरी 2027 हैं। दूसरे सत्र की परीक्षा 2 से 7 अप्रैल 2027 तक आयोजित करने का प्रस्ताव है।