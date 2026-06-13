NTA ने जारी किया SWAYAM जनवरी 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड किया जारी, ऐसे करें डाउनलोड

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने स्वयं (SWAYAM) जनवरी 2026 सेमेस्टर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर सकते हैं।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने स्वयं (SWAYAM) जनवरी 2026 सेमेस्टर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) जनवरी सेमेस्टर परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब अपने लॉगिन विवरण की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि स्वयं (SWAYAM) भारत सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों सहित सभी छात्रों के लिए सर्वोत्तम शिक्षण-अधिगम संसाधन उपलब्ध कराना है।

कब आयोजित होगी परीक्षाएं यह परीक्षाएं 17 जून से 21 जून 2026 तक देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। इस सत्र में SWAYAM ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के करीब 900 कोर्स शामिल हैं। एडमिट कार्ड जारी करने से पहले NTA ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की थी, ताकि वे अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर यात्रा की तैयारी कर सकें। हालांकि, एजेंसी ने स्पष्ट किया था कि यह सिटी स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है।

कैसे करें एडमिट कार्ड उम्मीदवार को सबसे exams.nta.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा।

यहां होमपेज पर SWAYAM पर क्लिक करें।

इसके बाद Admit Card for SWAYAM January 2026 Semester के लिंक पर क्लिक करें।

फिर यहां एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालें और कैप्चा कोड एंटर करें।

इसके बाद आपको एडमिट कार्ड शो होगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षा का समय और शिफ्ट संस्थान ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाएं प्रतिदिन दो शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक परीक्षा की अवधि 3 घंटे (180 मिनट) होगी:

पहली शिफ्ट : सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक।

दूसरी शिफ्ट : दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक।

बफर डेट : किसी भी तकनीकी खराबी या प्रशासनिक समस्या की स्थिति के लिए एनटीए ने 22 और 23 जून 2026 को सुरक्षित तिथियों के रूप में रखा है।

648 कोर्स और हाइब्रिड मोड में परीक्षा इस बार की सेमेस्टर परीक्षा कुल 648 कोर्सेज के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा का मोड 'हाइब्रिड' होगा, जिसमें CBT (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) और PBT (पेन और पेपर के माध्यम से पारंपरिक परीक्षा) शामिल हैं।