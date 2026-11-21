NTA का मास्टर प्लान; 650 विशेषज्ञ बाहर, 5000 नए एक्सपर्ट जुड़े, अब कैसे बनेगा परीक्षा का पेपर
नीट पेपर लीक के बाद एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था बदल दी है। पांच हजार नए विशेषज्ञ बड़ा प्रश्न बैंक हर जिले में केंद्र और एआई प्लेटफॉर्म छात्रों के काम आएंगे।
सोचिए एक ऐसा विशेषज्ञ जो सवाल बनाता है पर उसे यह तक नहीं पता कि वह सवाल नीट में जाएगा या किसी और परीक्षा में। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए अब इसी रास्ते पर चल पड़ी है। मई में नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था। उसके बाद एजेंसी ने पांच महीने में अपना पूरा ढांचा बदलने की कोशिश की है। उस लीक की गूंज दूर तक गई थी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार ने नंदन नीलेकणि की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स भी बना दी। अब एनटीए बताती है कि उसने जड़ पर चोट की है।
पुराने चेहरे हटे
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे पहले करीब 650 विषय विशेषज्ञों को हटाया गया। ये वे लोग थे जो लीक की जांच के दौरान सवालों के घेरे में आए थे। एजेंसी ने फिर पुरानी तरकीब छोड़ दी। अब तय संख्या में विशेषज्ञ नहीं चुने जाते। पैनल हमेशा खुला रहता है। आवेदन आते रहते हैं और समय-समय पर उनकी जांच होती है। अफसरों के मुताबिक पांच हजार से ज्यादा विशेषज्ञ, मॉडरेटर और अनुवादक कई परतों की जांच के बाद जोड़े गए हैं। अनुवाद की जांच करने वाले लोग एआई आधारित अनुवाद मंच के साथ काम करेंगे।
सवालों का बड़ा खजाना
एनटीए अपना खुद का बड़ा प्रश्न बैंक भी बना रही है। इसमें पहले से जांचे-परखे विशेषज्ञ सवाल बनाएंगे और जांचेंगे। उन्हें यह नहीं बताया जाएगा कि सवाल किस परीक्षा के लिए हैं। यह भी नहीं पता होगा कि आखिर में कौन से सवाल चुने जाएंगे। बैंक इतना बड़ा होगा कि कोई विशेषज्ञ सारे सवाल याद करके बाहर नहीं बता पाएगा। यह तैयारी नीट को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने की योजना से भी जुड़ी है।
निगरानी करने वालों की भी जांच
परीक्षा के दिन निगरानी के लिए एनटीए पहले से जांचे हुए पर्यवेक्षकों का स्थायी समूह बना रही है। इसमें सरकारी संस्थानों के मौजूदा और रिटायर्ड शिक्षक व प्रशासनिक अधिकारी होंगे। एक अफसर के मुताबिक इसका मकसद आखिरी वक्त की कमी और अदला-बदली को रोकना है। साथ ही पर्यवेक्षकों को ट्रेनिंग और सफर की तैयारी का पूरा समय मिलेगा।
हर जिले में परीक्षा केंद्र
एनटीए चाहती है कि देश के हर जिले में कम से कम एक केंद्र हो। इसके लिए उसने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईआईटी, एनआईटी, एम्स, आईटीआई और निजी कंपनियों से रुचि पत्र मांगे हैं। शर्तें साफ हैं। कंप्यूटर वाली परीक्षा के लिए हर पाली में 285 चालू वर्कस्टेशन चाहिए। इनमें अतिरिक्त मशीनें भी गिनी गई हैं। कम से कम चार लैब हों और हर लैब में 30 कंप्यूटर। कलम-कागज वाली परीक्षा के लिए 250 सीटें और छह हॉल चाहिए। हर हॉल में 40 परीक्षार्थी बैठ सकें। दो उम्मीदवारों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी जरूरी है।
छोटे शहर के छात्र के लिए यह राहत की बात हो सकती है। अभी कई बच्चों को परीक्षा देने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। अगर घर के पास केंद्र मिले तो सफर का खर्च और थकान दोनों घटेंगे।
अभ्यास पर एआई का साथ
एनटीए ने अपने अभ्यास पोर्टल को भी नया रूप दिया है। एआई वाला यह मंच 2 अक्टूबर से चालू है। इसमें छात्र असली परीक्षा जैसे पूरे मॉक टेस्ट मुफ्त दे सकते हैं। सवालों का ढांचा टाइमर और मार्क फॉर रिव्यू सब वैसा ही मिलता है। जेईई मेन और एडवांस्ड के साथ नीट यूजी और यूजीसी नेट भी इसमें शामिल हैं।
हर टेस्ट के बाद मंच बताता है कि छात्र कहां मजबूत है और कहां कमजोर। कौन से अध्याय दोबारा पढ़ने हैं और कहां लापरवाही हुई। समय का बंटवारा कैसा रहा यह भी दिखता है। अध्याय के हिसाब से अभ्यास और पिछले साल के सवाल मिलते हैं। चुनिंदा सवालों के वीडियो हल भी हैं। मंच हिंदी और अंग्रेजी में है और सस्ते स्मार्टफोन व धीमे इंटरनेट पर भी चलता है। इसके अलावा कई भाषाओं में एआई हेल्पलाइन भी शुरू हुई है।
अब असली परीक्षा
एनटीए देश भर में 500 से ज्यादा शहरों में जेईई मेन, नीट यूजी, यूजीसी नेट और क्यूट जैसी बड़ी परीक्षाएं कराती है। कागज पर सुधार भारी-भरकम दिखते हैं। अब असली सवाल अमल का है। अगली परीक्षाएं बिना किसी गड़बड़ी के निपट गईं तभी लाखों छात्रों का भरोसा लौटेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव