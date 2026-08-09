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NTA Recruitment 2026: एनटीए में निकली कई पदों पर भर्ती, यंग प्रोफेशनल को भी मौका; जानें आवेदन प्रक्रिया

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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इस भर्ती के तहत कंटेंट क्रिएशन, रिसर्च, डेटा एनालिसिस, टेस्ट सिक्योरिटी और ऑपरेशंस जैसे क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा। अलग-अलग प्रोफेशनल असाइनमेंट के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

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एनटीए में निकली भर्ती

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अलग-अलग क्षेत्रों में कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के तहत कंटेंट क्रिएशन, रिसर्च, डेटा एनालिसिस, टेस्ट सिक्योरिटी और ऑपरेशंस जैसे क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा। अलग-अलग प्रोफेशनल असाइनमेंट के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

इसके अलावा, NTA ने यंग प्रोफेशनल पदों पर भी आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा, वैकेंसी और अन्य पात्रता शर्तों की जांच कर लें। आवेदन प्रक्रिया और पदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

इन पदों पर होगी भर्ती

NTA की इस भर्ती में स्पेशलिस्ट पदों के साथ यंग प्रोफेशनल के पद भी शामिल हैं। एजेंसी की ओर से जारी वैकेंसी डिटेल के अनुसार कुल 21 पदों पर भर्ती की जाएगी। पदों का विवरण इस प्रकार है:

पद का नाम- पदों की संख्या

वीडियो एडिटर कम ग्राफिक डिजाइनर- 1

इंग्लिश कंटेंट राइटर- 1

डेटा एनालिस्ट कम मीडिया मॉनिटरिंग एग्जीक्यूटिव- 1

रिसर्चर- 1

जनरल मैनेजर – टेस्ट सिक्योरिटी एंड लाइव ऑपरेशंस- 1

यंग प्रोफेशनल – एकेडमिक रिसर्च- 12

यंग प्रोफेशनल – लीगल रिसर्च- 2

यंग प्रोफेशनल – फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिसर्च- 2

कुल 21

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इनमें यंग प्रोफेशनल – एकेडमिक रिसर्च के लिए सबसे ज्यादा 12 पद हैं। इसके अलावा लीगल रिसर्च तथा फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिसर्च के लिए 2-2 पद हैं। वहीं वीडियो एडिटर, इंग्लिश कंटेंट राइटर, डेटा एनालिस्ट, रिसर्चर और जनरल मैनेजर के लिए एक-एक पद निर्धारित किया गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तों को ध्यान से जांच लें।

ऐसे करें आवेदन

NTA की ओर से जारी विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

1.सबसे पहले NTA की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जाएं।

2. वेबसाइट पर दिए गए संबंधित भर्ती विज्ञापन को खोलें।

3. विज्ञापन में दी गई पात्रता, योग्यता और पद से जुड़ी जानकारी ध्यान से पढ़ें।

4. इसके बाद आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।

5. फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।

6. आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।

7. भरा हुआ आवेदन निर्धारित ईमेल आईडी dir-admin@nta.gov.in पर भेज दें।

8. भविष्य में जरूरत पड़ने के लिए भेजे गए आवेदन की एक कॉपी सुरक्षित रख लें।

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प्रतिभा सेतु पोर्टल से करें आवेदन

NTA ने यंग प्रोफेशनल पदों के लिए भी भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इन पदों पर उम्मीदवारों को एकेडमिक रिसर्च, लीगल रिसर्च और फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिसर्च जैसे क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य पात्रता शर्तों को ध्यान से जांच लें। साथ ही, आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी भी अच्छी तरह पढ़ना जरूरी है। इन यंग प्रोफेशनल पदों के लिए आवेदन UPSC के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। प्रतिभा सेतु पहल के तहत योग्य उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर उपयुक्त प्रोफेशनल असाइनमेंट के लिए विचार किया जाता है।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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