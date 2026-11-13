NTA Recruitment 2026: एनटीए ने निकाली ग्रुप A और B के 13 पदों पर भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ग्रुप A और ग्रुप B के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के तहत कुल 13 पदों को भरा जाएगा। खास बात यह है कि इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष रखी गई है।

NTA Recruitment 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ग्रुप A और ग्रुप B के अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के तहत कुल 13 पदों को भरा जाएगा। यह भर्ती सभी के लिए नहीं है। खास बात यह है कि इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष रखी गई है। हालांकि, यह भर्ती सीधे तौर पर नहीं, बल्कि प्रतिनियुक्ति (Deputation) के आधार पर की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एनटीए ने नोटिफिकेश जारी कर दिया है। जिसमें सारी डिटेल्स दी गई है। ऐसे में आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपने पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव की शर्तें जांच लेनी चाहिए।

किन पदों पर होगी भर्ती? NTA की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, कुल 13 पदों में ग्रुप A के 12 और ग्रुप B का एक पद शामिल है। पदों के अनुसार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

डायरेक्टर (ग्रुप A): 7 पद

ज्वाइंट डायरेक्टर (ग्रुप A): 3 पद

रिसर्च साइंटिस्ट 'C' (ग्रुप A): 1 पद

डिप्टी डायरेक्टर (ग्रुप A): 1 पद

सीनियर सुपरिटेंडेंट (अकाउंट्स) (ग्रुप B): 1 पद

कौन कर सकता है आवेदन? इस भर्ती के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय और राज्य के स्वायत्त एवं वैधानिक संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में कार्यरत कर्मचारी भी पात्र हैं। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु आवेदन की अंतिम तारीख यानी 1 दिसंबर 2026 को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता और अनुभव 1. डायरेक्टर (ग्रुप A): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है। उम्मीदवार के पास अपने मूल विभाग में समकक्ष पद पर नियमित सेवा का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा पे लेवल-12 में 3 साल या पे लेवल-11 में 5 साल की नियमित सेवा वाले उम्मीदवार भी पात्र हैं। संबंधित विषय में मास्टर डिग्री और बड़े स्तर पर परीक्षाओं के आयोजन का अनुभव जरूरी है।

2. ज्वाइंट डायरेक्टर (ग्रुप A): किसी भी विषय में ग्रेजुएशन जरूरी है। समकक्ष पद पर नियमित सेवा या पे लेवल-11 में 3 साल अथवा पे लेवल-10 में 5 साल की नियमित सेवा होनी चाहिए। मास्टर डिग्री और विश्वविद्यालय या बोर्ड की परीक्षा प्रणाली में काम करने का अनुभव होना चाहिए।

3. रिसर्च साइंटिस्ट 'C' (ग्रुप A): साइकोलॉजी, साइकोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमैटिक्स, टेस्टिंग मेथडोलॉजी या एजुकेशन में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ पीएचडी जरूरी है। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र में 10 साल का अनुभव होना चाहिए। समकक्ष पद पर नियमित सेवा या निर्धारित पे लेवल-11 अथवा पे लेवल-10 की सेवा शर्तें भी पूरी करनी होंगी। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता मिलेगी।

4. डिप्टी डायरेक्टर (ग्रुप A): किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। समकक्ष पद पर नियमित सेवा या पे लेवल-10 में 3 साल अथवा पे लेवल-9 में 5 साल की नियमित सेवा जरूरी है। मास्टर डिग्री और विश्वविद्यालय या बोर्ड की परीक्षा प्रणाली में काम करने का अनुभव जरूरी है।

5. सीनियर सुपरिटेंडेंट (अकाउंट्स) (ग्रुप B): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन जरूरी है। उम्मीदवार को वित्तीय नियमों, कंप्यूटर एप्लीकेशन और कार्यालयी कामकाज की जानकारी होनी चाहिए। समकक्ष पद पर नियमित सेवा या पे लेवल-6 में 3 साल अथवा पे लेवल-5 में 5 साल की नियमित सेवा जरूरी है। अकाउंट्स, ऑडिट, प्रशासन, भर्ती और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में 5 साल का अनुभव जरूरी है।