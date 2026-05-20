NTA Recruitment 2026: NTA में बड़ा बदलाव, CTO-CFO समेत अहम पदों पर निकली भर्ती; अभी करें अप्लाई
NTA Recruitment 2026: केंद्र सरकार ने एनटीए के टॉप लेवल के मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए दो नए संयुक्त सचिव और दो नए संयुक्त निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
NTA recruitment 2026: नीट-यूजी 2026 (NEET-UG 2026) के पेपर लीक विवाद और सीबीआई की ताबड़तोड़ जांच के बीच केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की साख बचाने और परीक्षा प्रणाली को फूलप्रूफ बनाने के लिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। केंद्र सरकार ने एनटीए के टॉप लेवल के मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए दो नए संयुक्त सचिव और दो नए संयुक्त निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा टॉप लेवल के अहम पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती
एनटीए द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, एजेंसी की कार्यक्षमता और प्रशासनिक दक्षता को गति देने के लिए केंद्र सरकार के चार वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया है। इनमें संयुक्त सचिव स्तर के दो अधिकारी और निदेशक स्तर के दो अधिकारी शामिल हैं। नियुक्त किए गए संयुक्त सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को एनटीए के भीतर अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) के रूप में एक बेहद महत्वपूर्ण और जवाबदेह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
CTO, CFO और GM-HR के पदों पर बंपर वैकेंसी
प्रशासनिक स्तर पर मजबूती देने के अलावा, एनटीए ने अपने आंतरिक तकनीकी और वित्तीय विंग में अभूतपूर्व सुधार करने के लिए तीन बड़े उच्च स्तरीय पदों पर कांट्रैक्ट के आधार पर भर्ती निकाली है:
चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO - 1 पद): परीक्षा सुरक्षा में एआई (AI) और साइबर सुरक्षा को शामिल करने के लिए यह पद बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री/डिप्लोमा के साथ आईटी क्षेत्र का न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।
चीफ फाइनेंस ऑफिसर (CFO - 1 पद): वित्तीय पारदर्शिता और ऑडिट कंट्रोल को मजबूत करने के लिए सीए (CA), सीएमए (CMA) या एमबीए फाइनेंस योग्यता वाले उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं, जिनके पास फाइनेंस व ऑडिट का 15 साल का अनुभव हो।
जनरल मैनेजर - ह्यूमन रिसोर्सेज (GM-HR - 1 पद): आंतरिक स्टाफिंग को बेहतर बनाने के लिए एचआर डोमेन में न्यूनतम 12 वर्ष के अनुभव वाले पीजी/एमबीए पेशेवरों की नियुक्ति की जाएगी।
31 मई तक कर सकते हैं आवेदन
इन सभी पदों पर चयनित होने वाले विशेषज्ञों की पोस्टिंग नई दिल्ली स्थित एनटीए के मुख्य मुख्यालय (NTA HQ) में की जाएगी। शुरुआती तौर पर यह नियुक्ति तीन वर्षों के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी, जिसे उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 (शाम 5:00 बजे तक) निर्धारित की गई है। इच्छुक योग्य उम्मीदवार आधिकारिक ईमेल आईडी dir.admin@nta.ac.in के माध्यम से या सीधे डाक द्वारा अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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