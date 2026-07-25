NTA में बड़े सुधार, निकली 4 जनरल मैनेजर और 16 यंग प्रोफेशनल की भर्ती, UPSC प्रतिभा सेतु से पहली बार नियुक्ति
NTA Recruitment 2026: नीट पेपर लीक विवाद के बाद एनटीए का कायापलट हो रहा है। सरकार ने 47 अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। अब एजेंसी को मजबूत बनाने के लिए 4 नए जनरल मैनेजर और 16 यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती की जा रही है।
नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने बड़े प्रशासनिक बदलाव किए जा रहे हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और नए जनरल मैनेजर्स व युवा पेशेवरों की भर्ती निकाली गई है। शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत एनटीए ने अपने संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए चार वरिष्ठ पेशेवर (जनरल मैनेजर) पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। साथ ही पहली बार यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल से 16 यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। यह कदम प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर एनटीए के पुनर्गठन की दिशा में पहला बड़ा संस्थागत सुधार माना जा रहा है।
किन पदों पर होगी भर्ती?
1. जनरल मैनेजर (असेसमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड साइकोमेट्रिक्स): यह अधिकारी प्रश्न बैंक तैयार करने, परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन, इक्वेटिंग और कैलिब्रेशन प्रक्रिया, कंप्यूटर एडैप्टिव टेस्टिंग (कैट) और एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली के विकास का नेतृत्व करेगा।
2. जनरल मैनेजर (टेस्ट सेंटर नेटवर्क ऑपरेशंस):देशभर के 500 से अधिक शहरों और कुछ अंतरराष्ट्रीय परीक्षा केंद्रों के संचालन, गुणवत्ता, क्षमता नियोजन, दिव्यांग अभ्यर्थियों की सुविधाओं, परीक्षा दिवस की व्यवस्थाओं तथा राज्य एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय की जिम्मेदारी संभालेगा।
3. जनरल मैनेजर (इनफार्मेशन सिक्योरिटी ): एनटीए के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी के रूप में साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट-2023, आईटी एक्ट-2000 और सीईआरटी -इन के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करेगा। साथ ही 24×7 सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का संचालन भी देखेगा।
4. जनरल मैनेजर (विजिलेंस , इन्वेस्टीगेशन और फॉरेंसिक्स ): परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच, डिजिटल फॉरेंसिक क्षमता विकसित करने और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत मामलों में सीबीआई, आईबी,ईडी, राज्य पुलिस और साइबर क्राइम इकाइयों के साथ समन्वय करेगा।
यूपीएससी प्रतिभा सेतु से पहली बार नियुक्ति
एनटीए पहली बार यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए 16 यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्ति करेगा। इनमें 12 पद अकादमिक रिसर्च के लिए, 2 पद लीगल रिसर्च के लिए, 2 पद फाइनेंस एवं अकाउंट्स के लिए होंगे। इनकी नियुक्ति प्रारंभिक 24 महीने के लिए होगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर 36 महीने तक बढ़ाया जा सकेगा।
आगे और सुधार होंगे
एनटीए ने बताया कि विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए 10 कार्यात्मक वर्टिकल्स के अनुरूप आने वाले हफ्तों में और भी भर्तियां तथा विषय विशेषज्ञों और अनुवादकों का नया पैनल तैयार किया जाएगा।
यूपीएससी प्रतिभा सेतु क्या है?
यूपीएससी प्रतिभा सेतु को पहले आयोग की सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना (पीडीएस) के नाम से जाना जाता था। भारत सरकार (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के निर्णय के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना (पीडीएस) के तहत आयोग की परीक्षाओं के उन उम्मीदवारों का विवरण प्रकाशित करता आ रहा है जिन्हें अनुशंसित नहीं किया गया है (वे उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं लेकिन साक्षात्कार के बाद उनका फाइनल चयन नहीं हो पाता)। यह योजना 20.08.2018 से लागू है। हालांकि पीडीएस का नाम अब बदलकर यूपीएससी प्रतिभा सेतु कर दिया गया है।
निम्न परीक्षाओं के वे उम्मीदवार जिन्हें अनुशंसित नहीं किया गया है, इस योजना के अंतर्गत आते हैं:
सिविल सेवा परीक्षा
भारतीय वन सेवा परीक्षा
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (एसी) परीक्षा
इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा
संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा
सीडीएस परीक्षा
भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा
संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी