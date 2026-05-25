CUET UG 2026: बकरीद की छुट्टी के चलते 28 मई को होने वाली सीयूईटी-यूजी परीक्षा स्थगित, NTA जल्द जारी करेगा नई डेट
CUET-UG Exam Rescheduled: ईद-उल-जुहा यानी बकरीद की सरकारी छुट्टी की तारीख में हुए अचानक बदलाव के मद्देनजर आगामी 28 मई 2026 को आयोजित होने वाली सीयूईटी-यूजी परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
CUET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्र-छात्राओं के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। देश भर के केंद्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों में अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जा रही सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा के शेड्यूल में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है।
आधिकारिक सूचना के अनुसार, ईद-उल-जुहा यानी बकरीद की सरकारी छुट्टी की तारीख में हुए अचानक बदलाव के मद्देनजर आगामी 28 मई 2026 को आयोजित होने वाली सीयूईटी-यूजी परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
दोनों शिफ्टों की परीक्षा हुई स्थगित
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 28 मई 2026 को होने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम को कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता और छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए टाला गया है। एनटीए ने बताया कि 28 मई को पहली और दूसरी, यानी दोनों ही शिफ्टों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को पूरी तरह से री-शेड्यूल किया जा रहा है।
जल्द आएगी नई डेटशीट
इस बदलाव से प्रभावित होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा एनटीए द्वारा जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर की जाएगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि बिना एडमिट कार्ड के किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। एडमिट कार्ड के साथ-साथ छात्रों को एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या स्कूल आईडी) और अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ ले जाना होगा।
एडमिट कार्ड पर दी गई इन जानकारियों को जरूर चेक करें
अभ्यर्थी का नाम
अभ्यर्थी की फोटो
अभ्यर्थी की जन्म तिथि
परीक्षा की तारीख और समय (शिफ्ट)
परीक्षा केंद्र का नाम
परीक्षा केंद्र का पता
चयनित विषय और प्रश्न पत्र का माध्यम
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं, जल्द मिलेंगे नए एडमिट कार्ड
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल 28 मई की परीक्षा को स्थगित किया गया है, बाकी दिनों का परीक्षा शेड्यूल अपने तय समय के अनुसार ही जारी रहेगा।
"एनटीए इस परीक्षा को दोबारा आयोजित कराने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। जिन अभ्यर्थियों का पेपर 28 मई को था, उन्हें परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उनके संशोधित परीक्षा केंद्र, नई तिथि और समय की जानकारी के साथ नए एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले पोर्टल पर लाइव कर दिए जाएंगे।"
उम्मीदवारों और उनके अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से जुड़े रीयल-टाइम अपडेट्स और सही टाइमिंग की जानकारी के लिए किसी भी सोशल मीडिया की अफवाह पर ध्यान न दें। छात्र नियमित रूप से एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/CUET-UG को चेक करते रहें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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