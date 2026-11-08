एनटीए ने निकाली ऑब्जर्वर पदों पर भर्ती, आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई
एनटीए ने ऑब्जर्वर पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत सरकारी संस्थानों में कार्यरत और रिटायर शिक्षक-प्रोफेसर, केंद्र और राज्य सरकार के रिटायर अधिकारी, सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के योग्य सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने नीट, जेईई, सीयूईटी और यूजीसी-नेट जैसी परीक्षाओं के लिए ऑब्जर्वर (Observer) के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जी हां, एनटीए ने ऑब्जर्वर पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत सरकारी संस्थानों में कार्यरत और रिटायर शिक्षक-प्रोफेसर, केंद्र और राज्य सरकार के रिटायर अधिकारी, सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के योग्य सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 दिसंबर 2026 है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए QR कोड को स्कैन करके आवेदन कर सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन?
NTA के नोटिफिकेशन के अनुसार, ऑब्जर्वर के पैनल में शामिल होने के लिए निम्नलिखित लोग आवेदन कर सकते हैं:
सरकारी संस्थानों में कार्यरत शिक्षक और प्रोफेसर।
सरकारी संस्थानों से सेवानिवृत्त शिक्षक और प्रोफेसर।
पे लेवल-8 से ऊपर के सेवानिवृत्त केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी।
सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो सूबेदार मेजर या इसके समकक्ष अथवा उससे ऊपर के पद पर रहे हों।
आवेदन के लिए जरूरी शर्तें
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, ताकि वे ऑब्जर्वर की जिम्मेदारियों को ठीक से निभा सकें। उन्हें जरूरत पड़ने पर परीक्षा केंद्रों और अन्य स्थानों पर यात्रा करने के लिए भी तैयार रहना होगा। इसके अलावा, उम्मीदवारों का अनुशासन और विजिलेंस रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक या सतर्कता संबंधी मामला लंबित नहीं होना चाहिए।
ऑब्जर्वर की क्या होगी जिम्मेदारी?
NTA की परीक्षाओं में ऑब्जर्वर की नियुक्ति परीक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए की जाती है। उनका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना होता है कि परीक्षा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित हो। ऑब्जर्वर परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करते हैं। इस पैनल के जरिए NTA अपनी परीक्षा निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करना चाहता है।
NTA हर साल नीट, जेईई, सीयूईटी और यूजीसी-नेट समेत कई राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश और पात्रता परीक्षाएं आयोजित करता है। इन परीक्षाओं के जरिए उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले और विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है।
आवेदन
NTA Observer Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?
ऑब्जर्वर के पैनल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।
सबसे पहले NTA की आधिकारिक नोटिफिकेशन या https://observermanagement.nta.gov.in/ पर जाएं।
नोटिफिकेशन में दिए गए आवेदन QR कोड को स्कैन करें।
QR कोड स्कैन करने के बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा।
फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और पेशेवर जानकारी भरें।
आवेदन जमा करने से पहले अपनी पात्रता और भरी गई जानकारी की जांच कर लें।
सभी जानकारियां सही होने पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक-
आवेदन की अंतिम तारीख 6 दिसंबर 2026 है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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