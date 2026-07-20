NEET UG 2026: NTA ने खोली फर्जी OMR शीट्स की पोल, आर्या सिंह, लक्ष्य और अभय यादव के दावों की हकीकत क्या
NEET UG 2026 रिजल्ट के बाद OMR शीट में गड़बड़ी के दावों को NTA ने फर्जी बताया है। छात्रों की एडिटेड ओएमआर की पोल खोलते हुए एजेंसी ने सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के लिए इन दिनों मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक बवाल एजेंसी का पीछा करते नजर आ रहे हैं। पहले नीट पेपर लीक का बड़ा मामला सामने आया, जिसने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद जैसे-तैसे री-नीट (Re-NEET) का रिजल्ट जारी हुआ, तो लगा कि शायद अब हालात थोड़े शांत होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है, और ये विवाद है OMR शीट में कथित गड़बड़ी का। कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपनी OMR शीट शेयर करते हुए दावा किया कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। किसी ने नंबर कम होने की बात कही, तो किसी ने कहा कि उन्हें गलत शीट थमा दी गई है। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि NTA को खुद मैदान में उतरकर एक-एक दावे की हकीकत दुनिया के सामने रखनी पड़ी है।
तीन छात्रों के दावों ने मचाया था बवाल
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से आर्या सिंह, लक्ष्य सिंह और अभय यादव नाम के छात्रों के मामले सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे थे। इन छात्रों ने NEET (UG) 2026 की अपनी OMR शीट को लेकर सनसनीखेज दावे किए थे। इनका कहना था कि उनके रिजल्ट के साथ भयंकर हेरफेर हुई है। जब मामला ज्यादा तूल पकड़ने लगा, तो NTA ने पूरे रिकॉर्ड खंगाले। जांच के बाद जो सच्चाई सामने आई, वो हैरान करने वाली थी। NTA ने साफ कर दिया है कि इंटरनेट पर जो OMR शीट्स वायरल की जा रही हैं, वो पूरी तरह से फर्जी और डिजिटली एडिटेड हैं।
आर्या सिंह का जंतर-मंतर का ड्रामा
आर्या सिंह नाम की छात्रा का मामला तो और भी ज्यादा सुर्खियों में रहा। अपनी कथित OMR शीट और कम नंबरों की शिकायत लेकर वो अपने पिता के साथ सीधे दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने के लिए पहुंच गई थीं। उन्होंने एनटीए पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब एनटीए ने इस पूरे मामले की हवा निकाल दी है। एजेंसी का कहना है कि आर्या की असली OMR शीट पूरी तरह सुरक्षित है। जब OMR रिस्पॉन्स को चैलेंज करने की विंडो खुली थी, तब उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर असली कॉपी भेजी भी गई थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट की मानें तो एनटीए ने बताया कि इंटरनेट पर जो फोटो घूम रही है, उसे डिजिटल तरीके से बहुत ही चालाकी से एडिट किया गया है। फर्जीवाड़े का आलम ये है कि असली शीट पर इनविजिलेटर के दस्तखत का समय दोपहर 3:45 बजे दर्ज है, जबकि वायरल की गई एडिटेड फोटो में इसे बदलकर 2:45 बजे कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें पकड़ी गई हैं जो साबित करती हैं कि शीट जाली है। हकीकत ये है कि आर्या के 167 नंबर आए हैं, जो बिल्कुल सही और बरकरार हैं।
लक्ष्य सिंह के 54 सवाल किए और शीट में भर दिए एक्स्ट्रा गोले
इस लिस्ट में दूसरा नाम लक्ष्य सिंह का है। लक्ष्य ने भी अपनी OMR शीट को लेकर खूब हो-हल्ला मचाया था। एनटीए ने इनके दावों की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। एजेंसी के मुताबिक, लक्ष्य की असली ओएमआर उनके रिकॉर्ड में मौजूद है और उनके ईमेल पर दी जा चुकी है। लेकिन जो इमेज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की जा रही है, उसमें ऐसे बबल्स (गोले) भरे हुए दिख रहे हैं, जो असली शीट में थे ही नहीं। यानी फर्जी OMR शीट बनाने के लिए डिजिटल तरीके से एक्स्ट्रा गोले भर दिए गए हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक, कुल 180 सवालों में से लक्ष्य ने सिर्फ 54 सवालों के ही जवाब दिए थे। इनमें से 34 जवाब सही थे और 20 गलत साबित हुए। कैलकुलेशन के हिसाब से उनके 116 नंबर बनते हैं, जिसे एनटीए ने पूरी तरह से वेरिफाई किया है और यही उनका फाइनल स्कोर रहेगा।
अभय यादव का 634 नंबर का सपना और 164 की सच्चाई
एक और छात्र अभय यादव ने तो गजब का ही दावा ठोक दिया था। अभय का कहना था कि उसने पेपर में सिर्फ 5 सवाल छोड़े थे और इस हिसाब से उसके 634 नंबर आने चाहिए थे। उसने अपनी OMR शीट में और असली नंबरों में भारी अंतर का दावा किया। लेकिन जब एनटीए ने अपने सरकारी रिकॉर्ड चेक किए, तो कहानी एकदम पलट गई। एजेंसी ने बताया कि अभय की असली ओएमआर शीट उसके ईमेल पर मौजूद है। उसने 5 नहीं, बल्कि पूरे 44 सवाल बिना हल किए छोड़ दिए थे। अभय का असल स्कोर 164 नंबर है, जो कि पूरी तरह से वेरिफाइड है। इसके अलावा एनटीए ने अवनीश श्रीवास्तव और प्रतिभा त्रिवेदी नाम के छात्रों के दावों को भी सिरे से खारिज कर दिया है और उनके नंबरों को भी एकदम सही बताया है।
इन तमाम झूठे दावों को देखते हुए NTA ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। एजेंसी ने एकदम साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि फर्जी या एडिटेड OMR शीट बनाना, उसे सोशल मीडिया पर फैलाना या किसी सरकारी परीक्षा को लेकर झूठे दावे करना कोई मामूली बात नहीं है। यह 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' के तहत एक बेहद गंभीर और दंडनीय अपराध है। जो भी लोग ऐसी भ्रामक चीजें फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव