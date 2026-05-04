Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

NEET 2026 Paper Analysis: फिजिक्स के आसान सवालों ने छात्रों के चेहरों पर बिखेरी मुस्कान, कट-ऑफ 70% तक जाने का अनुमान?

May 04, 2026 05:55 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

NEET 2026 Exam Analysis: नीट यूजी 2026 परीक्षा देकर केंद्रों से बाहर निकले अभ्यर्थियों के चेहरे खिले हुए थे। परीक्षार्थियों के अनुसार, पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार का प्रश्न पत्र काफी सरल रहा। 

NEET 2026 Paper Analysis: फिजिक्स के आसान सवालों ने छात्रों के चेहरों पर बिखेरी मुस्कान, कट-ऑफ 70% तक जाने का अनुमान?

NEET Exam Analysis 2026: देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा विश्वविद्यालयों, संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस बार परीक्षा देकर केंद्रों से बाहर निकले अभ्यर्थियों के चेहरे खिले हुए थे। परीक्षार्थियों के अनुसार, पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार का प्रश्न पत्र काफी सरल रहा, जिसमें विशेष रूप से फिजिक्स के आसान सवालों ने बड़ी राहत दी।

कैसा रहा प्रश्न पत्र का लेवल?

शाम पांच बजे परीक्षा खत्म होने के बाद छात्रों ने बताया कि तीनों मुख्य विषयों—फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी—में सवाल सीधे और आसान पूछे गए थे।

फिजिक्स: परीक्षार्थियों के लिए यह हिस्सा सबसे ज्यादा राहत देने वाला रहा। आमतौर पर फिजिक्स को नीट का सबसे कठिन भाग माना जाता है, लेकिन इस बार छात्रों को इसे हल करने में कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी।

केमिस्ट्री: केमिस्ट्री के भाग में इस बार न्यूमेरिकल सवालों की संख्या अधिक थी। हालांकि, छात्र सुयश कृष्ण मिश्र के अनुसार, ये सवाल बहुत अधिक लंबे नहीं थे, जिससे समय की बचत हुई।

ये भी पढ़ें:MBBS सीट का सपना कितना करीब? NEET Answer Key 2026 से लगेगा अंदाजा

बायोलॉजी: बायोलॉजी के सवाल भी औसत स्तर के थे, जिससे पहली बार परीक्षा में बैठने वाले छात्रों ने भी बेहतर परिणाम की उम्मीद जताई है।

जिया नाम की एक अभ्यर्थी ने बताया कि सवालों के आसान होने के कारण उन्हें पूरा पेपर अच्छी तरह से पढ़ने और हल करने का पर्याप्त समय मिला। 720 अंकों की इस परीक्षा में माइनस मार्किंग होने के बावजूद छात्रों का आत्मविश्वास काफी ऊंचा दिखा। विशेषज्ञों का मानना है कि पेपर सरल होने की वजह से इस बार कट-ऑफ 70 प्रतिशत के आसपास रह सकती है।

ये भी पढ़ें:AIIMS दिल्ली में MBBS का सपना? NEET UG 2026 में लानी होगी कितनी रैंक

लखनऊ में परीक्षा का हाल और सुरक्षा व्यवस्था

राजधानी लखनऊ में नीट परीक्षा के लिए कुल 76 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे। आंकड़ों की बात करें तो कुल 37,168 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 36,148 छात्र परीक्षा में उपस्थित रहे, जबकि 1,020 छात्रों ने किन्हीं कारणों से परीक्षा छोड़ दी।

सुरक्षा के लिहाज से हर केंद्र पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। सुबह 11 बजे से ही केंद्रों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तलाशी के दौरान सख्त नियमों का पालन किया गया; अभ्यर्थियों की इलेक्ट्रॉनिक वॉच, मोबाइल और आभूषण आदि बाहर ही रखवा दिए गए। समय की पाबंदी का भी पूरा ख्याल रखा गया और कई केंद्रों पर डेढ़ बजे के बाद आने वाले छात्रों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई।

ये भी पढ़ें:MBBS-BDS दाखिले के लिए इस बार कितना मुश्किल था नीट यूजी का पेपर?

अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया

परीक्षा विशेषज्ञों और छात्रों का मानना है कि जिन्होंने थोड़ी भी गंभीरता से तैयारी की थी, वे आसानी से 50 से 60 प्रतिशत से अधिक सवालों को हल करने में सक्षम रहे। पहली बार नीट देने वाले छात्रों ने भी इसे एक सकारात्मक अनुभव बताया।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
NEET Neet Ug
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और Board Results 2026 देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पा