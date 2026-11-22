JEE Main 2027: बिना लेट फीस आवेदन की आखिरी तारीख आज, 13 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन, फौरन करें अप्लाई
एनटीए के शेड्यूल के अनुसार, बिना विलंब शुल्क के आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर तक है। जो छात्र इस समयसीमा में आवेदन नहीं कर पाएंगे, वे 23 से 26 नवंबर के बीच 500 रुपये अतिरिक्त लेट फीस देकर पंजीकरण पूरा कर सकते हैं।
जेईई मेन 2027 सेशन-1 की परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के लिए यह खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। दरअसल, एनटीए द्वारा आयोजित देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2027 के सेशन 1 की आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 22 नवंबर है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों अभी तक आवेदन नहीं किया है,वे जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें। एनटीए के शेड्यूल के अनुसार, बिना विलंब शुल्क के आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर तक है। जो छात्र इस समयसीमा में आवेदन नहीं कर पाएंगे, वे 23 से 26 नवंबर के बीच 500 रुपये अतिरिक्त लेट फीस देकर पंजीकरण पूरा कर सकते हैं। फॉर्म में किसी भी त्रुटि के सुधार के लिए करेक्शन विंडो 27 से 29 नवंबर तक खुलेगी। परीक्षा शहर की घोषणा 30 दिसंबर को की जाएगी, जबकि एडमिट कार्ड 13 जनवरी को डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे।
13.29 लाख से अधिक आवेदन
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक, जेईई मेन 2027 सेशन-1 परीक्षा के लिए अब तक कुल 13,29,670 आवेदन फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। इनमें से 11,19,062 अधिक छात्र फीस जमा कर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। जेईई मेन सेशन-1 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 नवंबर 2026 है।
महत्वपूर्ण आंकड़े:
- कुल जमा आवेदन फॉर्म: 13,29,670
- रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान पूरा करने वाले उम्मीदवार: 11,19,062
- आवेदन की अंतिम तारीख: 22 नवंबर 2026
ऐसे भरें फॉर्म
- उम्मीदवार पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर “Online Application Form for JEE Main 2027 - Session 1” वाले लिंक पर क्लिक करें।
- फिर जरूरी जानकारी डालकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- फिर लॉग इन करें और अपनी पढ़ाई और निजी जानकारी भरें।
- इसके बाद फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
- आखिर में फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें।
- कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना न भूलें। आगे काम आएगा।
जेईई मेन 2027 सेशन 1 के आवेदन के लिए डायरेक्ट लिंक-
https://examinationservices.nic.in/JeeMaink2027/root/Home.aspx?enc=Ei4cajBkK1gZSfgr53ImFVj34FesvYg1WX45sPjGXBr/RK0fiT9U+NCx0+00pns5
जेईई मेन 2027 सेशन-1 एग्जाम डेट
जेईई मेन 2027 सेशन-1 की परीक्षाएं 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएंगी।
जेईई मेन में होते हैं 2 पेपर
इस बार भी जेईई मेन 13 भाषाओं में कराई जाएगी। इनमें अंग्रेजी और हिंदी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। यानी छात्र अपनी पसंद की भाषा में पेपर दे सकेंगे। जेईई मेन में दो पेपर होते हैं – पेपर 1 का आयोजन बीई, बीटेक दाखिले के लिए और पेपर 2 बीआर्क व बी प्लानिंग आर्किटेक्चर वालों के लिए होता है। जेईई मेन पेपर-1 अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे एनआईटी, आईआईआईटी में बीई, बीटेक और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में बीटेक/बीई प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जबकि जेईई मेन का पेपर दो देश में बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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