Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

NTA: एनटीए की नई पहल, अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिलेंगे परीक्षा के पल-पल के अपडेट; छात्रों को अफवाहों से मिलेगी छुट्टी

Apr 07, 2026 03:53 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

NTA: एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल लॉन्च कर दिए हैं। अब छात्रों को परीक्षा की तारीखों, एडमिट कार्ड और परिणामों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी सीधे उनके मोबाइल स्क्रीन पर 'रियल-टाइम' में मिलेगी।

NTA: एनटीए की नई पहल, अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिलेंगे परीक्षा के पल-पल के अपडेट; छात्रों को अफवाहों से मिलेगी छुट्टी

NTA Exam Updates: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले करोड़ों छात्रों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एक बड़ी और आधुनिक पहल की है। अक्सर देखा जाता है कि नीट (NEET), जेईई (JEE) और सीयूईटी (CUET) जैसी बड़ी परीक्षाओं के समय सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और अफवाहें तेजी से फैलती हैं, जिससे छात्र और अभिभावक बपहत स्ट्रेस में आ जाते हैं। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए NTA ने अब सीधे सोशल मीडिया के मैदान में उतरने का फैसला किया है।

एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल लॉन्च कर दिए हैं। अब छात्रों को परीक्षा की तारीखों, एडमिट कार्ड और परिणामों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी सीधे उनके मोबाइल स्क्रीन पर 'रियल-टाइम' में मिलेगी।

ये भी पढ़ें:JEE में फेल, Harvard से MBA किया; अभिजय अरोड़ा को कैसे मिली YouTube में नौकरी?

अब नहीं भटकना होगा वेबसाइट पर बार-बार

आमतौर पर किसी भी अपडेट के लिए छात्रों को बार-बार NTA की आधिकारिक वेबसाइट चेक करनी पड़ती थी, जो भारी ट्रैफिक के कारण कभी-कभी स्लो हो जाती थी। लेकिन अब इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से नोटिफिकेशन तुरंत छात्रों तक पहुंच जाएंगे। NTA का मानना है कि आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव है, इसलिए उन तक पहुंचने का यह सबसे तेज और प्रभावी तरीका है।

ये भी पढ़ें:प्रयागराज से फोर्ब्स तक; IIT में फेल होने वाले अलख पांडे कैसे बने अरबपति?

NTA के नए सोशल मीडिया हैंडल:

फेसबुक: NTA का आधिकारिक फेसबुक पेज लिंक

इन प्लेटफॉर्म्स पर छात्रों को न केवल परीक्षा के अपडेट्स मिलेंगे, बल्कि परीक्षा की तैयारी के टिप्स, जरूरी दिशा-निर्देश और समय-समय पर जारी होने वाले आधिकारिक स्पष्टीकरण भी देखने को मिलेंगे।

इन आधिकारिक हैंडल्स के आने से अब छात्रों को सीधे उनके मोबाइल फीड पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फर्जी खबरों और अफवाहों पर तुरंत लगाम लगेगी। और परीक्षा की तैयारी के टिप्स और जरूरी गाइडलाइंस वीडियो के जरिए समझाई जा सकेंगी।

ये भी पढ़ें:2.3 करोड़ का पैकेज छोड़ IITian श्रेयांश बने IAS; सेल्फ स्टडी से पास किया UPSC

फर्जी खबरों पर लगेगा लगाम

NTA की इस पहल का मुख्य उद्देश्य 'भ्रामक सूचनाओं' को रोकना है। जब आधिकारिक संस्था खुद सोशल मीडिया पर एक्टिव होगी, तो किसी भी गलत सूचना का तुरंत खंडन किया जा सकेगा। NTA ने छात्रों से अपील की है कि वे केवल उन्हीं हैंडल को फॉलो करें जो आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्टेड हैं, ताकि वे किसी भी तरह के जालसाजी का शिकार न हों।

शिक्षा के क्षेत्र में नया बदलाव

NTA की यह पहल न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगी बल्कि छात्रों और एजेंसी के बीच के संवाद को भी मजबूत करेगी। अब छात्रों को किसी 'ब्रेकिंग न्यूज' के लिए टीवी या संदिग्ध वेबसाइट्स का इंतजार नहीं करना होगा। बस एक 'फॉलो' बटन दबाते ही सटीक जानकारी उनके पास होगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Exam
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और Board Results 2026 ( UP Board Result 2026, MP Board Result 2026, CBSE 2026 Result) देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।