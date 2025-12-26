NTA Face Recognition : JEE-NEET में अब चेहरा ही होगी पहचान, NTA लागू करेगा फेस रिकग्निशन सिस्टम

संक्षेप: JEE, NEET Face Recognition: NTA परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों, पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने जैसे मामलों को पूरी तरह रोकने के लिए अब 'फेस रिकग्निशन सिस्टम' (चेहरा प्रमाणीकरण) को अनिवार्य रूप से लागू करेगा।

NTA Face Recognition System: देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षाओं—जेईई मेन (JEE Main) और नीट (NEET)—में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव करने जा रही है। परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों, पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने जैसे मामलों को पूरी तरह रोकने के लिए अब 'फेस रिकग्निशन सिस्टम' (चेहरा प्रमाणीकरण) को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा।

फर्जी उम्मीदवारों का खेल होगा खत्म राष्ट्रीय स्तर की इन परीक्षाओं में सॉल्वर गैंग या फर्जी अभ्यर्थी असली उम्मीदवार की जगह परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाते हैं। एनटीए की इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब कोई भी फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है, ताकि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ न्याय हो सके।

आधार आधारित होगा प्रमाणीकरण एनटीए के अधिकारियों के अनुसार, यह प्रणाली आधार कार्ड के डेटा पर आधारित होगी। इसके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने मई 2025 में आयोजित हुई नीट यूजी (NEET-UG 2025) परीक्षा के दौरान दिल्ली के कुछ केंद्रों पर इसका सफल ट्रायल भी किया था। यह एक 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' यानी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। इसमें छात्रों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार-बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसके परिणाम काफी सकारात्मक रहे।

नकल पर कसेगा शिकंजा नीट यूजी परीक्षा में इसके सफल परीक्षण के बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी इसके भविष्य में इस्तेमाल की संभावनाओं पर मुहर लगाई है। मंत्रालय का मानना है कि चेहरा प्रमाणीकरण की यह डिजिटल प्रक्रिया प्रवेश परीक्षाओं के दौरान नकल की कोशिशों को काफी हद तक रोकने में मील का पत्थर साबित होगी। जब तक अभ्यर्थी का चेहरा उसके आधार डेटा से पूरी तरह मेल नहीं खाएगा, उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी।