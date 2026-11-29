एनटीए स्कोरकार्ड खो जाने पर घबराए नहीं, बिना पुलिस रिपोर्ट मिलेगा स्कोरकार्ड, जानें नया नियम और फीस
NTA ने डुप्लीकेट स्कोरकार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब केवल डिजिटल कॉपी मिलेगी, पुलिस रिपोर्ट जरूरी नहीं है। जानें पूरी प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट्स और फीस।
अगर आपका JEE Main, NEET, UGC NET या NTA द्वारा आयोजित किसी अन्य परीक्षा का स्कोरकार्ड गुम हो गया है या फट गया है, तो आपके लिए जरूरी अपडेट आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने डुप्लीकेट स्कोरकार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव किया है। नए दिशा-निर्देशों के तहत अब उम्मीदवारों को डुप्लीकेट स्कोरकार्ड की हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, बल्कि यह केवल डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
ईमेल से मिलेगा डिजिटल स्कोरकार्ड, 15 दिन में भेजनी होगी हार्ड कॉपी
नए नियमों के अनुसार, डुप्लीकेट स्कोरकार्ड इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तैयार किए जाते हैं, इसलिए वेरिफिकेशन के बाद इन्हें उम्मीदवार के रजिस्चर्ड ईमेल पते पर डिजिटल कॉपी के रूप में भेजा जाएगा। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को अपना भरा हुआ आवेदन फॉर्म, निर्धारित फॉर्मेट में एफिडेविट, फोटो आईडी कार्ड की कॉपी, दो पासपोर्ट साइज फोटो, फीस जमा करने की रसीद, इंडेम्निटी-कम-अंडरटेकिंग तथा उपलब्ध होने पर एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन स्लिप की कॉपी तैयार रखनी होगी।
सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को एक PDF फाइल में स्कैन करके result@nta.gov.in पर ईमेल करना होगा। इसके साथ ही ईमेल से आवेदन भेजने के 15 दिनों के अंदर सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से NTA को भेजनी होगी।
पुलिस रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म हुई
पहले डुप्लीकेट स्कोरकार्ड के लिए आवेदन करते समय FIR, DDR या गुमशुदगी की रिपोर्ट की कॉपी मांगी जाती थी। हालांकि, 2 नवंबर 2026 को जारी करेक्शन नोटिस में NTA ने इस शर्त को हटा दिया है। अब आवेदन के साथ पुलिस रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं है, फिर भी यदि किसी अभ्यर्थी ने पहले से ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो वह उसकी कॉपी आवेदन के साथ अटैच कर सकता है।
रिजल्ट की अवधि के आधार पर तय होगी फीस
NTA ने डुप्लीकेट स्कोरकार्ड के लिए शुल्क रिजल्ट जारी होने की समय-सीमा के हिसाब से तय किया है-
रिजल्ट जारी होने के 5 साल के अंदर: 1,500 रुपये
5 साल से अधिक और 10 साल तक: 2,000 रुपये
10 साल से अधिक और 20 साल तक: 2,500 रुपये
छात्रों के लिए क्या है जरूरी सलाह?
दाखिले, काउंसलिंग या नौकरी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान स्कोरकार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। इसलिए अपने ओरिजनल स्कोरकार्ड और डिजिटल कॉपियों को हमेशा सुरक्षित रखें। यदि कभी डुप्लीकेट स्कोरकार्ड की जरूरत पड़े, तो आवेदन फॉर्म, एफिडेविट और अन्य डॉक्यूमेंट्स सही व साफ भरें, फीस की रसीद साथ रखें और समयसीमा का पूरा ध्यान रखें ताकि प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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