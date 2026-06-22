Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

NEET 2026 री-एग्जाम पेपर लीक का दावा करने वाला वीडियो 'Fake', दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

NEET: नीट री-एग्जाम पेपर लीक का दावा कर रहा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पूरी तरह फर्जी है। एनटीए ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और छात्रों को सतर्क रहने को कहा है।

NEET 2026 री-एग्जाम पेपर लीक का दावा करने वाला वीडियो 'Fake', दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

NEET UG Re-exam 2026: नीट यूजी (neet UG) 2026 री-एग्जाम के संपन्न होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जिसे लेकर छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस वीडियो को पूरी तरह ‘फर्जी’ करार दिया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि वीडियो में किए जा रहे सभी दावे झूठे और मनगढ़ंत हैं, और रविवार 21 जून 2026 को आयोजित हुई परीक्षा पूरी सुरक्षा और निगरानी के बीच बेहद सफल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। एनटीए महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि नीट परीक्षा लीक होने की कोई संभावना नहीं है और फर्जी खबरें या वीडियो फैलाकर छात्रों को डराने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।

अफवाह फैलाना गंभीर अपराध; पुलिस और I4C लेंगे एक्शन

एनटीए ने देश के भावी डॉक्टरों और उनके परिवारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि छात्रों को डराने, ठगने या परीक्षा की शुचिता को लेकर समाज में दहशत फैलाने के उद्देश्य से ऐसी मनगढ़ंत और झूठी खबरें फैलाना एक गंभीर और दंडनीय अपराध है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि वे इस फर्जी वीडियो को बनाने और इसे जानबूझकर वायरल करने वाले लोगों की पहचान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की मदद ले रहे हैं। इस फर्जी कंटेंट को शुरू करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें:NEET पेपर: फिजिक्स के कठिन सवालों ने छुड़ाए पसीने, बायोलॉजी रही आसान

केवल आधिकारिक चैनलों पर ही करें भरोसा

एनटीए ने अपील करते हुए कहा है कि छात्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऐसी किसी भी फेक मैसेज, पोस्ट और वीडियो को न तो आगे बढ़ाएं और न ही उन पर भरोसा करें। किसी भी जानकारी या अपडेट को वेरिफाइड करने के लिए छात्रों को केवल आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in और एनटीए के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर ही विजिट करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:गोरखपुर में NEET परीक्षा में छात्राओं की बालियां उतरवा जांचकर्मी फरार

देश-विदेश के 5454 केंद्रों पर हुआ परीक्षा का आयोजन

21 जून 2026 को देश भर के साथ-साथ विदेशों में भी बड़े पैमाने पर नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में 20 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए। इसके लिए भारत भर में 5,440 परीक्षा केंद्र और विदेशों में 14 विशेष परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। छात्रों की सहूलियत के लिए इस बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा को हिंदी और अंग्रेजी सहित कुल 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किया गया था। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस से लेकर जैमर और सीसीटीवी कैमरों के जरिए सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए थे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
NEET Neet Ug
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।