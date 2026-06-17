CUET UG Result 2026 : सीयूईटी यूजी 2026 का रिजल्ट कब जारी होगा? यहां देखें स्कोरकार्ड

सीयूईटी एग्जाम के स्कोरकार्ड के आधार पर ही देश के विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिलता है। हालांकि अभी तक रिजल्ट डेट की ऑफिशियल घोषणा नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि नतीजे इसी हफ्ते में आ सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG 2026) की परीक्षा के बाद अब उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार है। वहीं, जल्द ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) सीयूईटी 2026 के रिजल्ट जारी करने वाला है। बता दें कि यह एग्जाम देश की यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन के लिए कराया जाता है। सीयूईटी एग्जाम के स्कोरकार्ड के आधार पर ही देश के विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिलता है। हालांकि अभी तक रिजल्ट डेट की ऑफिशियल घोषणा नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि नतीजे इसी हफ्ते में आ सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद सीयूईटी के उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

कब आयोजित हुई थी परीक्षा NTA ने CUET UG 2026 परीक्षा कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में 11 मई से 31 मई के बीच आयोजित की थी। कुछ परीक्षाओं को बाद में री-शेड्यूल किया गया और प्रशासनिक व तकनीकी कारणों से 31 मई, 6 जून और 7 जून को आयोजित किया गया। रिजल्ट को लेकर कहा जा रहा है कि 21 जून को आयोजित होने वाले नीट री-एग्जाम से पहले सीईयूटी का रिजल्ट जारी हो सकता है।

बता दें कि सीयूईटी रिजल्ट के बाद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत देश की बड़े संस्थानों में ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होती है। सीयूईटी स्कोर के आधार पर इस बार कुल 243 यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएशन कोर्सेज में सीयूईटी स्कोर से दाखिला होगा, जिसमें सबसे ज्यादा 120 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं।

CUET UG 2026 स्कोरकार्ड कैसे देखें उम्मीदनारों कगो सबसे CUET UG - NTA की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाना होगा।

यहां होमपेज पर "CUET UG 2026 Result/Scorecard" लिंक पर क्लिक करें।

अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि या पासवर्ड डालें।

सिक्योरिटी पिन डालें और अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए जानकारी सबमिट करें।

अपनी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए एक कॉपी डाउनलोड और प्रिंट करें।

काउंसलिंग प्रक्रिया CUET UG 2026 के नतीजे घोषित होने के बाद, इसमें शामिल यूनिवर्सिटीज अपनी एडमिशन और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेंगी। उम्मीदवारों को अपनी पसंद की यूनिवर्सिटीज के एडमिशन पोर्टल पर अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा।

CUET UG 2026 काउंसलिंग प्रोसेस CUET UG 2026 का स्कोरकार्ड जारी होने के बाद, इसमें शामिल यूनिवर्सिटीज अपनी काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस शुरू करेंगी। स्टूडेंट्स को संबंधित यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, कोर्स चुनने होंगे और अपनी प्राथमिकताएं बतानी होंगी। CUET स्कोर और कट-ऑफ के आधार पर, UG एडमिशन काउंसलिंग 2026 के कई राउंड में सीटें अलॉट की जाएंगी।