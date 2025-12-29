जेईई मेन 2026 में एनटीए ने अपार आईडी लेकर किए ये बदलाव, जानिए कैसे बनेगी ये ID?

संक्षेप: 2026 की परीक्षाओं के लिए JEE Main एप्लीकेशन फॉर्म में उम्मीदवारों के लिए अपनी APAAR ID डालना ऑप्शनल है। साथ ही नोटिस में बताया गया है कि यह अनिवार्य नहीं है। APAAR ID एक यूनिक 12-डिजिट का नंबर है जो हर स्टूडेंट को दिया जाता है और यह उनके पूरे एकेडमिक रिकॉर्ड को ट्रैक करने में मदद करता है।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन - मेन (JEE) 2026 में कई बदलाव किए है। NTA वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, 2026 की परीक्षाओं के लिए JEE Main एप्लीकेशन फॉर्म में उम्मीदवारों के लिए अपनी APAAR ID डालना ऑप्शनल है। साथ ही नोटिस में बताया गया है कि यह अनिवार्य नहीं है। APAAR ID एक यूनिक 12-डिजिट का नंबर है जो हर स्टूडेंट को दिया जाता है और यह उनके पूरे एकेडमिक रिकॉर्ड को ट्रैक करने में मदद करता है।

अपार ID क्या है

APAAR ID का पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। यह छात्रों की पहचान के लिए डिजाइन की गई विशेष प्रणाली है। यह पहल सरकार की ओर से शुरू की गई ‘वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी’ कार्यक्रम का हिस्सा है। इसके जरिए प्रत्येक छात्र को एक यूनिक पहचान नंबर मिलता है। इस अपार में छात्रों का पूरा रिकॉर्ड दर्ज होगा। इसमें स्टूडेंट की एकेडमिक डिटेल्स होती हैं, जैसे कि उनकी मार्कशीट, डिग्री और अवॉर्ड, जो एक ही सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर DigiLocker के साथ इंटीग्रेटेड और आधार से लिंक्ड होती हैं।

APAAR ID बनाने के लिए, कैंडिडेट्स के पास आधार कार्ड होना चाहिए।

कैंडिडेट्स या तो DigiLocker या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) वेबसाइट के ज़रिए अपनी APAAR ID जेनरेट कर सकते हैं।

स्कूल के स्टूडेंट्स को अक्सर अपने स्कूल से माता-पिता की सहमति से एक प्रोविजनल ID मिलती है, जिसे वे बाद में DigiLocker पर वेरिफाई और डाउनलोड करते हैं।

हाई एजुकेशन के लिए APAAR ID कैसे जेनरेट करें? ⦁ सबसे पहले abc.gov.in या digilocker.gov.in पर पोर्टल पर जाएं।

⦁ "माई अकाउंट" में, "स्टूडेंट" पर क्लिक करें और अपने मोबाइल नंबर और आधार का इस्तेमाल करके DigiLocker के ज़रिए साइन अप/लॉग इन करें।

⦁ DigiLocker के ज़रिए e-KYC की अनुमति दें।

⦁ 'सर्च डॉक्यूमेंट्स' सेक्शन में "एकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट्स" या "APAAR ID कार्ड" सर्च करें।

⦁ अपना संस्थान, एडमिशन का साल और रोल नंबर दें, और इसे ध्यान से सबमिट करें।

⦁ आपका APAAR ID कार्ड डाउनलोड करने के लिए 'जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स' में दिखाई देगा।

⦁ इसके बाद रिव्यू करें और डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखें।

क्या JEE Main 2026 के लिए APAAR ID अनिवार्य है?

NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, उम्मीदवारों के लिए JEE Main 2026 रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय अपना APAAR ID डालना अनिवार्य नहीं है।