NEET पेपर लीक के बाद NTA का बड़ा कदम, परीक्षा केंद्रों पर निगरानी करेंगे पूर्व सैनिक और रिटायर्ड सरकारी अधिकारी

एजेंसी स्वतंत्र पर्यवेक्षकों यानी ऑब्जर्वर का एक स्थायी समूह तैयार करेगी। इस समूह में सशस्त्र बलों और अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल होंगे।

नीट पेपर लीक के बाद परीक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। एक बड़ा बदलाव ये है कि एजेंसी स्वतंत्र पर्यवेक्षकों (ऑब्जर्वर) का एक स्थायी समूह तैयार करेगी। इस समूह में सशस्त्र बलों और अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल होंगे। बता दें कि मेडिकल कोर्सों में प्रवेश के लिए आयोजित नीट-यूजी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बाद एनटीए की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे। इसके बाद एजेंसी परीक्षा में गड़बड़ियों को रोकने और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है। एनटीए ने इस सप्ताह की शुरुआत में जारी दो अलग-अलग अभिरुचि पत्रों (ईओआई) के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए पात्र व्यक्तियों और संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

यह एजेंसी हर साल राष्ट्रीय स्तर की कई प्रवेश और पात्रता परीक्षाएं आयोजित करती है, जिनमें नीट-यूजी, जेईई-मेन, यूजीसी-नेट, सीएसआईआर-नेट, सीईयूटी (स्नातक और स्नातकोत्तर) आदि शामिल हैं। ये परीक्षाएं देश और विदेश में फैले हजारों परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाती हैं।

ऑब्जर्वर की क्या होगी जिम्मेदारी? NTA की परीक्षाओं में ऑब्जर्वर की नियुक्ति परीक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए की जाती है। उनका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना होता है कि परीक्षा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित हो। ऑब्जर्वर परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करते हैं। इस पैनल के जरिए NTA अपनी परीक्षा निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करना चाहता है।

एजेंसी के ईओआई दस्तावेज में कहा गया है कि हर परीक्षा के दिन, एजेंसी हर परीक्षा केंद्र पर एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक तैनात करती है। ये पर्यवेक्षक केंद्र पर एनटीए के अपने प्रतिनिधि होते हैं, जो नगर समन्वयक और केंद्र अधीक्षक से अलग होता है। इनका काम परीक्षा की निष्पक्षता, सुरक्षा और सुचारू संचालन पर नजर रखना और सीधे एनटीए को रिपोर्ट करना होता है।

पर्यवेक्षकों के लिए आवेदन तीन श्रेणियों में मांगे जा रहे हैं- केंद्र और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी; सशस्त्र बलों या अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मी; और सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त या कार्यरत शिक्षक और प्रोफेसर।

विदेशों में भी तैनात होंगे पर्यवेक्षक भारत के बाहर स्थित परीक्षा केंद्रों पर एनटीए आमतौर पर उसी शहर में रहने वाले भारतीय नागरिकों को पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी। इनमें संबंधित देश में भारतीय दूतावास या मिशन में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी, विदेश मंत्रालय के पूर्व अधिकारी और अन्य योग्य भारतीय नागरिक शामिल हो सकते हैं।

परीक्षा केंद्र बनने के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता? एनटीए ने परीक्षा केंद्र के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए योग्य संस्थानों और संगठनों से भी आवेदन मांगे हैं। ऐसे संस्थान आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त जगह और जरूरी सुविधाएं हों। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि संस्थान उस जगह का मालिक ही हो। उसके पास जगह के संचालन या कानूनी रूप से इस्तेमाल करने का अधिकार होना चाहिए।

परीक्षा केंद्रों के लिए अलग-अलग मानक तय किए गए हैं।

- कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT): हर शिफ्ट में कम से कम 285 पूरी तरह चालू कंप्यूटर होने चाहिए।

- पेन-पेपर आधारित परीक्षा (PPT): परीक्षा केंद्र में कम से कम 250 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए।