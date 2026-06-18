NEET री-एग्जाम से पहले NTA का छात्रों को भावुक संदेश, अफवाहों से दूर रहकर खुद पर रखें भरोसा
NEET 2026 Re-Exam: नीट यूजी 2026 परीक्षा से ठीक तीन दिन पहले एनटीए ने छात्रों को अफवाहों से बचने, खुद पर भरोसा रखने और तनाव होने पर 'मानस' हेल्पलाइन (14416) की मदद लेने का संदेश दिया है।
NTA NEET UG 2026 Re-Exam: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट' (neet UG 2026) में शामिल होने जा रहे लाखों छात्र-छात्राओं के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा से ठीक तीन दिन पहले एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है। एनटीए ने सभी अभ्यर्थियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा है कि आपने दिन-रात एक करके कड़ी मेहनत की है, बेहतरीन तैयारी की है और अब समय आ गया है कि आप अपनी इस मेहनत पर पूरा भरोसा रखें। एजेंसी ने छात्रों को शांत रहने, अच्छी नींद लेने और केवल अपना बेस्ट देने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है।
परीक्षा तय समय पर होगी, सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें
एनटीए ने साफ शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट यूजी 2026 की परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों से विशेष अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही परीक्षा स्थगित होने की किसी भी अफवाह या शोर-शराबे के झांसे में बिल्कुल न आएं। किसी भी जानकारी के लिए केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक पर ही भरोसा करें।
छात्रों को पूरी तरह आश्वस्त करते हुए एनटीए ने कहा है कि एक सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर बेहद करीबी तालमेल बिठाया गया है। एजेंसी ने कड़े लहजे में चेतावनी दी है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित साधनों का उपयोग करने की कोशिश करने वालों से बहुत सख्ती से निपटा जाएगा।
तनाव होने पर लें 'मानस' हेल्पलाइन की मदद
परीक्षा के इस आखिरी दौर में यदि किसी छात्र को मानसिक दबाव या भारीपन महसूस हो रहा है, तो एनटीए ने उन्हें याद दिलाया है कि वे इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। छात्रों की मानसिक सेहत को सहारा देने के लिए सरकार की 'मानस' (MANAS) मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर (14416) चौबीसों घंटे उपलब्ध है।
नीट 2026 री-एग्जाम
इस बार होने जा रही नीट री-एग्जाम के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव किए हैं। परीक्षा का समय दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक तय किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस बार अभ्यर्थियों को पेपर हल करने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है, जिससे परीक्षा की कुल अवधि अब 195 मिनट की होगी। इसके अलावा, गणना और डायग्राम बनाने के लिए प्रश्न पुस्तिका में रफ वर्क के पेजों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। इस री-टेस्ट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए फ्रेश एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर लाइव कर दिए गए हैं, जिसे वे अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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