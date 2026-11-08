आर्मी कैडेट कॉलेज में एडमिशन के लिए NTA ने शुरू किए आवेदन, 4 जनवरी को एग्जाम, ऐसे करें अप्लाई
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आर्मी कैडेट कॉलेज (ACC) जनवरी 2027 कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट https://exams.nta.nic.in/acccee/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आर्मी कैडेट कॉलेज (ACC) जनवरी 2027 कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट https://exams.nta.nic.in/acccee/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 6 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 30 नवंबर 2026 तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। जो उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा तक आवेदन नहीं कर पाएंगे, उन्हें लेट फीस के साथ आवेदन करने का एक और मौका दिया जाएगा। इसके लिए सामान्य आवेदन शुल्क के अतिरिक्त 500 रुपये देने होंगे।
4 जनवरी 2027 को होगी परीक्षा
एनटीए की ओर से आर्मी कैडेट कॉलेज प्रवेश परीक्षा का आयोजन 4 जनवरी 2027 को किया जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होगी। इसमें उम्मीदवारों से ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQ) पूछे जाएंगे। परीक्षा की कुल अवधि 180 मिनट यानी तीन घंटे होगी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र, तारीख और शिफ्ट से जुड़ी जानकारी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड पर दी जाएगी।
कितना देना होगा आवेदन शुल्क?
एनटीए ने अलग-अलग श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क निर्धारित किया है। उम्मीदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से फीस जमा कर सकते हैं।
श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क इस प्रकार है-
श्रेणी- आवेदन शुल्क-
सामान्य/अनारक्षित/OBC/OBC-NCL- 1150 रुपये
SC/ST- 950 रुपये
लेट रजिस्ट्रेशन के दौरान आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 500 रुपये लेट फीस देनी होगी।
ACC जनवरी 2027 के लिए ऐसे करें आवेदन
उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट https://exams.nta.nic.in/acccee/ पर जाएं।
- होमपेज पर Common Entrance Examination for ACC January 2027 के लिंक पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और अन्य जरूरी जानकारियां भरें।
- निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- सभी जानकारियां जांचने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
आवेदन करते समय इन बातों का रखें ध्यान
एनटीए ने उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया के दौरान कुछ जरूरी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। उम्मीदवार केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। हर एक उम्मीदवार केवल एक आवेदन फॉर्म भर सकता है। आवेदन करते समय उसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना होगा, जो आर्मी एजुकेशन डायरेक्टरेट में रजिस्टर्ड है। परीक्षा से संबंधित सभी जरूरी सूचनाएं रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर पर भेजी जाएंगी।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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