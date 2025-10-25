Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़NSRY Apprentice Recruitment 2025 Naval Ship Repair Yard Vacancy Age Limit Qualification salary Detail
नेवल शिप रिपेयर यार्ड ने निकाली अप्रेंटिस के 210 पदों पर भर्ती, 8वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई

नेवल शिप रिपेयर यार्ड ने निकाली अप्रेंटिस के 210 पदों पर भर्ती, 8वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई

संक्षेप: नेवल शिप रिपेयर यार्ड (NSRY) ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए NSRY ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अप्रेंटिस के 210 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है।

Sat, 25 Oct 2025 05:43 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नेवल शिप रिपेयर यार्ड (NSRY) ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए NSRY ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अप्रेंटिस के 210 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2025 रखी गई है। बताते चलें कि इनमें अधिकांश पद कारवार (कर्नाटक) और गोवा के नेवल बेस पर हैं। कारवार में एक साल की ट्रेनिंग के लिए कई पद रखे गए हैं, वहीं गोवा के नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड में भी अप्रेंटिस के लिए अवसर दिए गए हैं।

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से 8वीं, 10वीं या ITI की डिग्री होनी चाहिए। बता दें कि अलग-अलग पदों के लिए योग्यता तय की गई है, इसलिए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।

आयु सीमा

इन पदों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और अधिकतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। वहीं, आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा। पहले लिखित परीक्षा का पड़ाव पार करना होगा। इसमें 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा चरण साक्षात्कार (इंटरव्यू) का होगा और तीसरा चरण दस्तावेज सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) का होगा।

अप्रेंटिस पदों पर चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार 3400 से 9600 रुपये प्रतिमाह का स्टाइपेंड दिया जाएगा। यह राशि ट्रेनिंग की अवधि और पद की प्रकृति के अनुसार तय की जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को नौसेना के अनुशासित माहौल में तकनीकी और व्यावहारिक कौशल सिखाया जाएगा, जो भविष्य के करियर के लिए काफी मददगार रहेगा।

ऐसे करें आवदेन

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पहले apprenticeshipindia.gov.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

यहां रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद मांगी गई सभी जानकारियां भरें और अपनी प्रोफाइल का प्रिंट आउट निकालें। इसके बाद उस प्रिंटेड प्रोफाइल के साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेज इस पते पर भेजे हैं-

पता है- The Office In-Charge, Dockyard Apprentice School, Naval Ship Repair Yard, Naval Base, Karwar, Karnataka - 581308। बता दें कि डाक्यूमेंट्स 23 नवंबर 2025 तक ही स्वीकार किए जाएंगे।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
Apprentice Vacancies
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।