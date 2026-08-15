NSP Scholarship 2026: स्कूल से कॉलेज तक छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप, आवेदन शुरू, यहां देखें पूरा प्रोसेस
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म अब खुल गया है। स्टूडेंट्स 31 अक्टूबर तक फ्रेश या रिन्यूअल प्री और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन प्रोसेस चेक करें।
पढ़ाई-लिखाई का खर्च आजकल आसमान छू रहा है और ऐसे में कई बार होनहार बच्चों के सपने सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते। लेकिन अब आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप भी स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और किसी अच्छी स्कॉलरशिप का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद शानदार और काम की खबर है। भारत सरकार ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के जरिए साल 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत कर दी है। चाहे आपको पहली बार नई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो या फिर अपनी पुरानी स्कॉलरशिप को रिन्यू करना हो, दोनों ही काम अब शुरू हो चुके हैं। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर आप अपनी पढ़ाई का सफर बिना किसी माली रुकावट के आसानी से जारी रख सकते हैं।
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2026 के बारे में जानें जानकारी?
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक ऐसा बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां देश भर के छात्र-छात्राएं सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए सीधे तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। साल 2026 के लिए प्री-मैट्रिक (यानी 10वीं कक्षा से पहले) और पोस्ट-मैट्रिक (यानी 10वीं के बाद की पढ़ाई) दोनों तरह की स्कॉलरशिप के दरवाजे खुल चुके हैं। इसमें सबसे खास और ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने स्कूल या कॉलेज में जमा करना अनिवार्य है। अगर आपने इंटरनेट से फॉर्म तो भर दिया लेकिन उसकी हार्ड कॉपी अपने संस्थान में जमा नहीं की, तो आपकी एप्लीकेशन बिना किसी सवाल के सीधे रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको स्कॉलरशिप का एक भी पैसा नहीं मिलेगा।
कब से कब तक भर सकते हैं फॉर्म?
इस योजना से जुड़ी अहम तारीखों पर गौर करें, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जून 2026 से ही शुरू हो चुके हैं। अगर आप यह सोच कर बैठे हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 तय की गई है। इसके अलावा, अपने स्कूल या कॉलेज के दफ्तर में हार्ड कॉपी जमा करने की डेडलाइन 15 नवंबर 2026 रखी गई है। स्कॉलरशिप का पैसा आपके खाते में कब आएगा, इसकी तारीख सरकार अपने तय शेड्यूल के हिसाब से बाद में जारी करेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस फॉर्म को भरने के लिए किसी भी कैटेगरी के छात्र (जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, या दिव्यांग) को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। यह प्रक्रिया छात्रों के लिए पूरी तरह से मुफ्त रखी गई है।
किन-किन कोर्सेज के लिए मिल रही है स्कॉलरशिप?
चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हों या फिर किसी बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, यह स्कॉलरशिप योजना लगभग हर लेवल की तालीम को कवर करती है -
- प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप: 10वीं कक्षा तक के छोटे बच्चों के लिए।
- पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप: 11वीं, 12वीं और उससे आगे की पढ़ाई के लिए।
- ग्रेजुएशन कोर्सेज: बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, एलएलबी, बीटीसी, डीएलएड, बीबीए, बीटेक, बीसीए, बीएएलएलबी जैसी सभी डिग्रियों के लिए।
- पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज: एम.ए, एम.एससी, एम.कॉम, एमबीए, एमसीए, एलएलएम, एम.टेक, एम.एड जैसी उच्च शिक्षा के लिए।
इन सबके अलावा अगर आप कोई डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स या फिर पीएचडी भी कर रहे हैं, तो भी आप इस स्कॉलरशिप के पूरे हकदार हैं।
फॉर्म भरने के लिए जरूरी कागजात
ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले अपने सारे जरूरी पेपर्स तैयार करके एक जगह रख लें, ताकि फॉर्म भरते वक्त कोई परेशानी न आए। आपको इन खास चीजों की जरूरत पड़ेगी -
- हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट की पूरी डिटेल्स।
- बोनाफाइड सर्टिफिकेट (यह सिर्फ उन छात्रों के लिए जरूरी है जो पहली बार यानी 'Fresh' कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं)।
- आधार कार्ड (चेहरे की पहचान के लिए)।
- लाइव फोटो कैप्चर (फॉर्म भरते वक्त वेबकैम से आपकी एकदम ताज़ा तस्वीर खींची जाएगी)।
- पिछले साल जो परीक्षा आपने पास की है, उसकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट।
- जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र।
सबसे जरूरी चीज: आपका बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक होना चाहिए और NPCI पर मैप होना चाहिए। अगर आपका बैंक खाता NPCI से लिंक नहीं है, तो पैसा खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा।
कैसे करें NSP स्कॉलरशिप 2026 के लिए अप्लाई?
इस बार सरकार ने आवेदन को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए फॉर्म भरने के तरीके में कुछ अहम बदलाव किए हैं। फॉर्म भरने का सही स्टेप-बाय-स्टेप तरीका कुछ इस तरह है:
1. सबसे पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट (scholarships.gov.in) पर जाना होगा।
2. इस बार सबसे बड़ा और नया नियम यह है कि आपको सबसे पहले 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' (OTR) का प्रोसेस पूरा करना होगा। यह पूरी प्रक्रिया आपके आधार कार्ड की केवाईसी के जरिए ही मुकम्मल होगी।
3. जैसे ही आपका ओटीआर का काम पूरा हो जाएगा, आपको एक NSP OTR रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इस नंबर को किसी डायरी में लिखकर महफूज़ कर लें।
4. इसके बाद उसी पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें और स्कॉलरशिप का फॉर्म खोलें। फॉर्म भरते समय अपना नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, अपना सही पता और पढ़ाई से जुड़ी सारी जानकारी बड़ी ही सावधानी से भरें।
5. फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहे गए हैं, उन्हें बिल्कुल सही साइज और सही फॉरमैट (पीडीएफ या जेपीईजी) में अपलोड करें।
6. फाइनली सबमिट बटन दबाने से पहले, पूरे फॉर्म को ऊपर से नीचे तक एक बार फिर से पढ़ लें कि कहीं कोई स्पेलिंग की या नंबर की गलती तो नहीं रह गई।
7. जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि सब कुछ एकदम सही है, तब फॉर्म को सबमिट कर दें और उसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
8. अंत में इस भरे हुए फॉर्म के प्रिंटआउट को अपने बाकी सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के साथ नत्थी करके अपने स्कूल या कॉलेज में आखिरी तारीख से पहले जमा कर दें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव