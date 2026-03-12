क्या है NSFDC की एजुकेशन लोन स्कीम, किन छात्रों को क्या क्या मिलते हैं फायदे
सरकार का NSFDC शिक्षा ऋण योजना चलाता है। यह योजना एससी वर्ग के उन छात्रों को ऋण देती है जो मान्यता प्राप्त संस्थानों में फुल टाइम प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं। लोन भारत या विदेश दोनों में पढ़ाई के लिए उपलब्ध होता है।
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाला नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSFDC) शिक्षा ऋण योजना चलाता है। यह योजना अनुसूचित जाति के उन छात्रों को ऋण देती है जो मान्यता प्राप्त संस्थानों में फुल टाइम प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को स्नातक और उच्च स्तर पर प्रोफेश्नल/टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करने और व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने के लिए शिक्षा ऋण देना है। स्नातक और उच्च स्तर के सभी प्रोफेश्नल व टेक्निकल पाठ्यक्रम, साथ ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम, संबंधित प्राधिकरण द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। पात्र छात्रों को भारत या विदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में सरकार द्वारा अप्रूव्ड रेगुलर, फुल टाइम, प्रोफेश्नल / टेक्निकल मान्यता प्राप्त कोर्स करने के लिए शिक्षा ऋण दिया जाएगा :
कोर्सेज की लिस्ट
इंजीनियरिंग (डिप्लोमा/B.Tech/B.E, M.Tech/M.E.)
आर्किटेक्चर (B.Arch/M.Arch)
मेडिकल (MBBS/MD/MS)
बायोटेक्नोलॉजी/माइक्रोबायोलॉजी/क्लिनिकल टेक्नोलॉजी (डिप्लोमा/डिग्री)
फार्मेसी (B.Pharma/M.Pharma)
डेंटल (BDS/MDS)
फिजियोथेरेपी (B.Sc./M.Sc.)
पैथोलॉजी (B.Sc/M.Sc.)
नर्सिंग (B.Sc./M.Sc.)
आईटी (BCA/MCA)
मैनेजमेंट (BBA/MBA)
होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी (डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर)
कानून (LLB/LLM)
शिक्षा (CT/NTT/B.Ed/M.Ed)
शारीरिक शिक्षा (C.PEd./B.PEd/M.PEd)
पत्रकारिता और जनसंचार (स्नातक/स्नातकोत्तर)
जेरियाट्रिक केयर (डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा)
मिडवाइफरी (डिप्लोमा)
प्रयोगशाला तकनीशियन (डिप्लोमा)
चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA)
कॉस्ट अकाउंटेंसी (ICWA)
कंपनी सेक्रेटरीशिप (CS)
एक्चुअरियल साइंसेज (स्नातक/स्नातकोत्तर/FIA)
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के एसोसिएट सदस्य (AMIE) और इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्थानों से M.Phil/PhD जैसी उच्च शिक्षा (डॉक्टोरल स्टडीज) के लिए भी ऋण दिया जाता है।
बेनिफिट्स
अधिकतम लोन सीमा: ₹30 लाख तक (भारत में पढ़ाई के लिए) और ₹40 लाख तक (विदेश में पढ़ाई के लिए) या कोर्स फ़ीस का 90%, जो भी कम हो।
ब्याज दर:
भारत में पढ़ाई के लिए, ₹30 लाख तक या कोर्स फ़ीस का 90%, जो भी कम हो। पुरुष उम्मीदवारों के लिए ब्याज दर 6% है, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए यह 5.5% है। ₹10 लाख तक के लोन के लिए रीपेमेंट की अवधि 10 साल के अंदर होनी चाहिए।
विदेश में पढ़ाई के लिए, ₹40 लाख तक या कोर्स फ़ीस का 90%, जो भी कम हो। पुरुष उम्मीदवारों के लिए ब्याज दर 7% है, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए यह 6.5% है। ₹10 लाख तक के लोन के लिए रीपेमेंट की अवधि 12 साल के अंदर होनी चाहिए।
मोरेटोरियम पीरियड कोर्स पूरा होने के 6 महीने बाद या नौकरी मिलने के बाद, जो भी पहले हो, 6 महीने का होता है।
पात्रता
लाभार्थी अनुसूचित जाति वर्ग से होना चाहिए।
व्यक्ति, पार्टनरशिप फ़र्म और सहकारी समितियां आय-सृजन करने वाली गतिविधियां शुरू कर सकते हैं।
प्रत्येक सदस्य/आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदकों को NSFDC से वित्तीय सहायता के लिए संबंधित राज्य चैनलिंग एजेंसियों (SCAs)/चैनलिंग एजेंसियों (CAs) के माध्यम से आवेदन करना होगा।
क्रेडिट-आधारित योजनाओं के तहत आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये के भीतर होनी चाहिए (ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए)।
कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत आय का कोई मानदंड नहीं है।
नोट: पूरे हो चुके कोर्स के लिए एजुकेशनल लोन नहीं दिया जा सकता।
आय सीमा
आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये के भीतर होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
ऑफलाइन
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट nsfdc.nic.in पर जाएं।
- एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म में सभी जानकारी भरें।
- सबमिट पर क्लिक करें।
जरूरी दस्तावेज
पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड)
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
शैक्षिक योग्यता का प्रमाण (पासिंग सर्टिफिकेट / मार्कशीट)
जाति प्रमाण पत्र (ज़िला प्रशासन के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी)।
लाभार्थियों के स्व-प्रमाणन पर वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, जिसे राज्य/केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
यदि बैंक (चैनल पार्टनर) में लोन के लिए आवेदन किया जाता है, तो ब्रांच मैनेजर द्वारा जाँचा और प्रमाणित किया गया स्व-प्रमाणन वैध प्रमाण माना जा सकता है।
आवेदक की बैंक जानकारी।
