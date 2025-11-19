ISRO में काम करने का शानदार मौका, कई पदों पर वैकेंसी; 30 नवंबर तक करें आवेदन

संक्षेप: NRSC ISRO Technical Assistant Technician Recruitment 2025 : ISRO के NRSC में Technical Assistant, Technician-B और Draughtsman-B के लिए भर्तियां निकली हैं। योग्यता, वेतन, उम्र सीमा और अंतिम तारीख की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

NRSC ISRO Technical Assistant Technician Recruitment 2025 : दिग्गज संस्थान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) में करियर बनाने की इच्छा रखने वालों के लिए शानदार मौका है। इसरो के अहम केंद्र नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) ने अलग-अलग तकनीकी पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। ये रिक्तियां उन युवाओं के लिए खास हैं, जो डिप्लोमा, आईटीआई या एनसीवीटी ट्रेड से आए हैं और स्पेस सेक्टर में स्थायी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं।

NRSC ISRO Technical Assistant Technician Recruitment 2025 : आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर सभी रिक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष और न्यूनतम 18 वर्ष तय की गई है। आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 रखी गई है। NRSC में Technical Assistant (Civil) के लिए एक पद निर्धारित है, जिसके लिए उम्मीदवार के पास सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी डिप्लोमा होना जरूरी है। यह पद केवल ST श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। इसी तरह Technical Assistant (Automobile) के लिए भी एक पद उपलब्ध है, जहां ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा योग्यता के रूप में मांगा गया है। दोनों पदों का वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-7, यानी 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक है।

NRSC ISRO Technical Assistant Technician Recruitment 2025 : तकनीकी ट्रेनों में भी भर्तियां तकनीकी ट्रेनों में सबसे अधिक रिक्तियां Technician-B (Electronic Mechanic) के लिए हैं, जहां कुल 5 पद निकाले गए हैं। इनके लिए उम्मीदवार को SSLC/SSC पास होना चाहिए, साथ ही NCVT से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में ITI, NTC या NAC अनिवार्य है। इसके अलावा Technician-B (Information Technology) के 4 पद उपलब्ध हैं, जिनके लिए आईटी ट्रेड में NCVT से ITI/NTC/NAC आवश्यक है। एक पद Technician-B (Electrical) का भी है, जिसमें इलेक्ट्रिकल ट्रेड की वही तकनीकी योग्यता मांगी गई है। इन सभी तकनीशियन पदों का वेतनमान लेवल-3, यानी 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक रखा गया है।

इसके साथ ही NRSC ने Draughtsman-B के लिए भी एक पद खोला है, जहां उम्मीदवार के पास SSLC/SSC पास और ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड में ITI/NTC/NAC जैसी योग्यता होनी चाहिए। इस पद का वेतनमान भी लेवल-3 में आता है। सभी पदों पर चयनित उम्मीदवारों को NRSC के तकनीकी केंद्रों- हैदराबाद और शादनगर (रंगारेड्डी जिला) में काम करना होगा। आवश्यकतानुसार उन्हें NRSC के अन्य परिसरों जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, नागपुर, कोलकाता और जोधपुर स्थित रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स पर भी भेजा जा सकता है।