NPCIL Recruitment 2026: न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 114 पदों पर निकली सरकारी नौकरी, जानें आवेदन प्रक्रिया और पात्रता

NPCIL Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ने विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 114 रिक्त पदों को भरा जा रहा है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक बेहतरीन मौका है।

पदों का विवरण और चयन NPCIL द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, ये भर्तियां मुख्य रूप से तकनीकी और प्रशासनिक संवर्ग में की जाएंगी। रिक्तियों में साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टिपेंडरी ट्रेनी, असिस्टेंट ग्रेड-1 (HR, F&A, C&MM) और अन्य महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण (जहां लागू हो) और पर्सनल इंटरव्यू शामिल हो सकते हैं।

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय सीमा का विशेष ध्यान रखें।

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर 15 जनवरी 2026 से शुरू होगी।

आवेदन की अंतिम तिथि: उम्मीदवार 5 फरवरी 2026 तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन माध्यम से किए गए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।

पात्रता और आयु सीमा विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है:

तकनीकी पद: उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए।

प्रशासकीय पद: ग्रैजुएशन की डिग्री और कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु पदों के अनुसार 25 से 30 वर्ष के बीच रखी गई है। हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

NPCIL Recruitment 2026 Notification Link आवेदन कैसे करें? अभ्यर्थी NPCIL की आधिकारिक वेबसाइट npcilcareers.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि एससी/एसटी और महिला उम्मीदवारों को शुल्क में राहत दी गई है।