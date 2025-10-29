NPCIL Recruitment 2025: न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ने 122 पदों पर युवाओं के लिए निकाली भर्ती, जानें डिटेल्स
संक्षेप: NPCIL Recruitment 2025: न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) की ओर से डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिन्दी ट्रांसलेटर पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 122 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।
NPCIL Recruitment 2025: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए जॉब अपडेट है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) की ओर से डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिन्दी ट्रांसलेटर पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 122 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट npcil.nic.in पर जाना होगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 तय की गई है।
वैकेंसी डिटेल्स-
1. डिप्टी मैनेजर (HR)- 31 पद
2. डिप्टी मैनेजर (F&A)- 48 पद
3. डिप्टी मैनेजर (C& MM) - 34 पद
4. डिप्टी मैनेजर (लीगल)- 1 पद
5. जूनियर हिन्दी ट्रांसलेटर - 8 पद
शैक्षणिक योग्यता-
योग्य उम्मीदवारों को स्नातक होना आवश्यक है, साथ ही डिप्टी मैनेजर पदों के लिए पीजी, एमबीए, एलएलबी या सीए जैसी अतिरिक्त योग्यताएं भी आवश्यक हैं।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।
आयु वर्ष-
डिप्टी मैनेजर पदों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। जूनियर हिन्दी ट्रांसलेटर पदों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 27 नवंबर 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
सैलरी-
डिप्टी मैनेजर पदों पर उम्मीदवारों को हर महीने पे लेवल-10 के अनुसार 56,100 रुपये दिए जाएंगे। जूनियर हिन्दी ट्रांसलेटर पदों पर उम्मीदवारों को हर महीने पे लेवल-6 के अनुसार 35,400 रुपये दिए जाएंगे।
भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-
1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट npcil.nic.in पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।
5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।
6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।