NPCIL में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 330 पदों पर निकली भर्ती, ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा ₹74,000 स्टाइपेंड
NPCIL Recruitment 2026: NPCIL ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (ET-2026) के 330 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। एक साल की ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को ₹74,000 प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाएगा।
NPCIL Recruitment 2026: इंजीनियरिंग कर चुके युवाओं के लिए भारत सरकार की नवरत्न कंपनी, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ने करियर बनाने का एक सुनहरा अवसर पेश किया है। NPCIL ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (ET-2026) के 330 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के दौरान ही बेहतरीन स्टाइपेंड मिलेगा और नौकरी पक्की होने पर वे लेवल-10 के तहत ₹50,000 से ज्यादा की शुरुआती सैलरी और कई सरकारी भत्ते प्राप्त कर सकेंगे।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट npcilcareers.co.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 (शाम 04:00 बजे तक) तय की गई है।
पदों की डिटेल्स
NPCIL इस भर्ती के माध्यम से कुल 330 एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की नियुक्ति करेगा। इसमें 314 वर्तमान रिक्तियां हैं और 16 बैकलॉग पद शामिल हैं। इंजीनियरिंग की विभिन्न ब्रांच के अनुसार पदों का विभाजन कुछ इस प्रकार है:
मैकेनिकल : 125 पद
इलेक्ट्रिकल : 65 पद
इलेक्ट्रॉनिक्स : 50 पद
केमिकल : 40 पद
सिविल : 35 पद
इंस्ट्रुमेंटेशन : 15 पद
कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता मानदंड)
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास संबंधित इंजीनियरिंग विषय में 4 साल की बी.ई. (B.E.), बी.टेक. (B.Tech.) या बी.एससी. इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए डिग्री में कम से कम 60% अंक होना अनिवार्य है।
GATE स्कोर अनिवार्य: इन पदों के लिए चयन GATE 2024, 2025 या 2026 के स्कोर के आधार पर होगा। आपके पास इन तीन वर्षों में से किसी भी एक वर्ष का वैलिड गेट स्कोरकार्ड होना चाहिए।
आयु सीमा: सामान्य (UR) और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए अधिकतम आयु 26 वर्ष (30 अप्रैल 2026 तक) निर्धारित की गई है। ओबीसी को 3 साल और एससी/एसटी वर्ग को 5 साल की छूट दी जाएगी।
सैलरी और अन्य सुविधाएं
NPCIL में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का पद आर्थिक रूप से काफी आकर्षक है। एक साल की ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को ₹74,000 प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके अलावा ₹30,000 का एकमुश्त 'बुक अलाउंस' भी मिलेगा। ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद उम्मीदवारों को साइंटिफिक ऑफिसर-C (ग्रुप-A) के पद पर नियुक्त किया जाएगा। उनका वेतनमान लेवल-10 के तहत ₹56,100 होगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।
चयन प्रक्रिया
चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। सबसे पहले उम्मीदवारों को उनके GATE स्कोर के आधार पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग का अनुपात 1:12 रखा गया है। अंतिम चयन इंटरव्यू अंकों के आधार पर होगा।
आवेदन शुल्क
सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए शुल्क ₹500 है। सभी श्रेणी की महिलाओं, एससी/एसटी, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों के लिए आवेदन नि:शुल्क है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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