School Holidays List November 2026 : दिवाली से गुरु नानक जयंती तक, नवंबर में जानें कब-कब बंद रहेंगे स्कूल
नवंबर 2026 में दिवाली, छठ और गुरु नानक जयंती जैसे बड़े त्योहारों के चलते देशभर के स्कूलों में बंपर छुट्टियां रहने वाली हैं।
नवंबर 2026 बच्चों की मौज मस्ती के लिए एक बेहद शानदार महीना साबित होने वाला है। इस महीने में दिवाली की जगमगाहट से लेकर छठ पूजा की रौनक और गुरु नानक जयंती का उल्लास देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, जब इतने सारे त्योहार एक साथ कतार में खड़े हों, तो स्कूलों में छुट्टियों की भरमार होना भी पूरी तरह से तय है। देश भर के अलग-अलग राज्यों में वहां के लोकल त्योहारों और स्कूल कैलेंडर के हिसाब से बच्चों को बंपर छुट्टियां मिलने वाली हैं। कहीं पर हफ्तों की लंबी छुट्टी है तो कहीं चार-पांच दिनों का छोटा लेकिन मजेदार ब्रेक। अगर आप परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं या गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर स्कूल कब से कब तक बंद रहने वाले हैं। आइए तफसील से जानते हैं कि नवंबर के महीने में त्योहारों की अहम तारीखें क्या हैं और आपके राज्य में स्कूलों की छुट्टियों का क्या हाल रहेगा।
नवंबर 2026 की अहम तारीखें और त्योहार
नवंबर के महीने में रविवार की रूटीन छुट्टियों के अलावा कई बड़े धार्मिक और क्षेत्रीय पर्व पड़ने वाले हैं। 8 नवंबर (रविवार) को दिवाली यानी नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। इसके ठीक अगले दिन 9 नवंबर (सोमवार) को कुछ राज्यों में गोवर्धन पूजा की छुट्टी रहेगी। फिर 11 नवंबर (बुधवार) को भैया दूज और चित्रगुप्त जयंती का मौका होगा। 15 नवंबर (रविवार) को लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा है। इसके बाद यूपी जैसे कुछ राज्यों में 16 नवंबर (सोमवार) को वीरांगना ऊदा देवी शहादत दिवस की छुट्टी मिलेगी। महीने के आखिर में 24 नवंबर (मंगलवार) को गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस के मौके पर भी स्कूल बंद रहेंगे।
उत्तर प्रदेश में 8 से 11 नवंबर तक रह सकती है छुट्टी
यूपी के स्कूली बच्चों की इस बार मानो लॉटरी लगने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली के आस-पास स्कूलों में 8 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक लगातार छुट्टियां रहेंगी। इस दौरान दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के त्योहार कवर हो जाएंगे। इसके बाद 16 नवंबर को वीरांगना ऊदा देवी शहादत दिवस पर भी स्कूल बंद रह सकते हैं। वहीं 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के चलते भी बच्चों को एक दिन की राहत मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि, आखिरी फैसला स्कूलों के अपने नोटिफिकेशन पर निर्भर करेगा।
महाराष्ट्र में बच्चों को मिलेगी 13 दिनों की लंबी छुट्टी
अगर सबसे लंबी छुट्टियों की बात करें तो महाराष्ट्र के बच्चे इसमें बाजी मार ले गए हैं। राज्य भर के स्कूलों में 2 नवंबर से लेकर 14 नवंबर 2026 तक एक लंबा दिवाली वेकेशन होने वाला है। सीधे-सीधे 13 दिनों की लगातार छुट्टी! चूंकि 15 नवंबर को रविवार पड़ रहा है, इसलिए बच्चे अब सीधे 16 नवंबर को ही स्कूल का मुंह देखेंगे। यह लंबा ब्रेक परिवारों के लिए साथ वक्त बिताने और घूमने-फिरने का एक शानदार मौका है।
राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का हाल
रंगीलो राजस्थान में भी छुट्टियों का पूरा इंतजाम किया गया है। यहां के स्कूलों में 4 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2026 तक दिवाली की लंबी छुट्टियां होने की संभावना है। वहीं, पहाड़ों की रानी हिमाचल प्रदेश में 6 नवंबर से 10 नवंबर तक 5 दिनों का एक बढ़िया ब्रेक मिलने की उम्मीद है, जो खास तौर पर दिवाली के जश्न के लिए तय किया गया है।
भले ही नवंबर के कैलेंडर में छुट्टियों की बौछार नजर आ रही हो, लेकिन हर राज्य का शिक्षा विभाग और स्कूलों का मैनेजमेंट अपने हिसाब से छुट्टियां तय करता है। इसलिए, ट्रेन या फ्लाइट की टिकट बुक करने से पहले अपने स्कूल से एक बार छुट्टियों वाला आधिकारिक सर्कुलर जरूर चेक कर लें। यह भी जरूर देख लें कि कहीं छुट्टियों के तुरंत बाद बच्चों का कोई प्रैक्टिकल, टेस्ट या एग्जाम तो नहीं है। किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए क्लास टीचर या स्कूल डायरी की जानकारी पर ही भरोसा करें। अपने हॉलिडे प्लान्स अभी से तैयार रखिए और इस त्योहारी सीजन का परिवार के साथ जमकर मजा लीजिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव