नवंबर में छुट्टियों की लंबी लिस्ट, दिवाली, गोवर्धन पूजा और छठ पर मिलेगी छुट्टी; देखें पूरा कैलेंडर
नवंबर 2026 में दिवाली, गोवर्धन पूजा, छठ और गुरु नानक जयंती जैसे बड़े त्योहारों के चलते स्कूलों में छुट्टियों की भरमार रहने वाली है।
अक्टूबर के महीने में नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरे की धूम के बाद अब नवंबर का महीना भी अपने साथ खुशियों और त्योहारों की एक लंबी फेहरिस्त लेकर आ रहा है। यह वो वक्त होता है जब हवाओं में हल्की सी ठंडक घुलने लगती है और चारों तरफ रोशनी, मिठाइयों और अपनों से मिलने-मिलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। स्कूली बच्चों के लिए यह महीना किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होता, क्योंकि पढ़ाई के बीच उन्हें छुट्टियों का एक शानदार ब्रेक जो मिलने वाला है। नवंबर 2026 में दिवाली से लेकर छठ पूजा और गुरु नानक जयंती तक कई बड़े त्योहार मनाए जाएंगे, जिसके चलते पूरे भारत में अलग-अलग दिन स्कूल बंद रहेंगे। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं या फिर पेरेंट्स हैं जो अपने परिवार के साथ कोई छोटी ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। आइए तफसील से जानते हैं कि इस महीने छुट्टियों का गणित क्या रहने वाला है।
छुट्टियों का पूरा कैलेंडर
नवंबर की शुरुआत ही कुछ खास दिनों से हो रही है। इस महीने अलग-अलग राज्यों में वहां की परंपराओं और मान्यताओं के हिसाब से छुट्टियां तय की गई हैं। यहां हम आपको उन तमाम अहम तारीखों की लिस्ट दे रहे हैं, जिन दिनों स्कूलों में छुट्टी हो सकती है:
1 नवंबर (रविवार): इस दिन कर्नाटक में 'कन्नड़ राज्योत्सव' और हरियाणा में 'हरियाणा दिवस' मनाया जाता है। हालांकि यह रविवार का दिन है, इसलिए छुट्टी का अलग से फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन इन राज्यों में इसका खास महत्व है।
6 नवंबर (शुक्रवार): धनतेरस। यह त्योहार पूरे देश में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। बाजारों में इस दिन जबरदस्त रौनक होती है। हालांकि, यह स्कूलों में कोई अनिवार्य या पक्की छुट्टी का दिन नहीं होता, लेकिन कई प्राइवेट स्कूल इस दिन भी बच्चों को छुट्टी दे देते हैं।
8 नवंबर (रविवार): दिवाली / दीपावली / नरक चतुर्दशी। रोशनी का यह सबसे बड़ा त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है। इस बार दिवाली रविवार को पड़ रही है, इसलिए बहुत से स्कूल इसके आस-पास यानी शनिवार या सोमवार को छुट्टी एडजस्ट कर सकते हैं।
9 नवंबर (सोमवार): गोवर्धन पूजा / अन्नकूट। दिवाली के ठीक अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर भारत के कई अन्य राज्यों में इस दिन स्कूलों की आधिकारिक छुट्टी रहती है।
11 नवंबर (बुधवार): भाई दूज। भाई-बहन के अटूट प्यार का यह त्योहार उत्तर और पश्चिम भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है। इस दिन भी अधिकतर स्कूलों में ताले लगे रहते हैं।
14 नवंबर (शनिवार): बाल दिवस (Children's Day)। यह दिन खास तौर पर बच्चों के लिए होता है। स्कूलों में कोई आम छुट्टी तो नहीं होती, लेकिन पढ़ाई की जगह रंगारंग कार्यक्रम, खेलकूद और मेले जैसी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।
15 नवंबर (रविवार): छठ पूजा। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई हिस्सों में छठ पूजा सबसे बड़े त्योहार के रूप में जानी जाती है। इसके महत्व को देखते हुए इन राज्यों में खास तौर पर छुट्टियां घोषित की जाती हैं।
16 नवंबर (सोमवार): वीरांगना ऊदा देवी शहादत दिवस। उत्तर प्रदेश में इस दिन भी कई जगहों पर स्कूलों में अवकाश रहता है।
24 नवंबर (मंगलवार): गुरु नानक जयंती / गुरपुरब / कार्तिक पूर्णिमा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत देश के कई अन्य राज्यों में यह दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इस मौके पर भी स्कूलों में सरकारी छुट्टी रहती है।
हर राज्य का अपना अलग नियम
यहां एक बात ध्यान रखने वाली है। हमारा देश विविधताओं से भरा है, इसलिए हर त्योहार पूरे देश में एक ही पैमाने पर नहीं मनाया जाता। मिसाल के तौर पर, छठ पूजा की छुट्टी बिहार और यूपी में पक्की है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में इस दिन स्कूल खुले रह सकते हैं। इसी तरह कर्नाटक राज्योत्सव सिर्फ कर्नाटक तक सीमित है। इसलिए छात्रों और अभिभावकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल की डायरी या राज्य सरकार द्वारा जारी की गई आधिकारिक हॉलिडे लिस्ट को जरूर चेक कर लें, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे।
बोर्ड एग्जाम्स की आहट
एक तरफ जहां त्योहारी छुट्टियां मन को खुश कर देती हैं, वहीं दूसरी तरफ सीनियर क्लास के बच्चों पर पढ़ाई का दबाव भी बढ़ने लगता है। नवंबर का महीना आते-आते कई राज्य सरकारों और एजुकेशन बोर्ड्स ने 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम का टाइमटेबल जारी करना शुरू कर दिया है। जिन राज्यों ने अभी तक डेटशीट नहीं निकाली है, उनके भी जल्द ही इसका ऐलान करने की उम्मीद है।
छुट्टियों के इस माहौल के बीच बहुत से स्कूल अपने छात्रों के लिए प्री-बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल भी सेट कर रहे हैं। कई स्कूल बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए प्रिपरेशन लीव भी देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह महीना मस्ती और पढ़ाई के बीच तालमेल बिठाने का है। बच्चों को चाहिए कि वे इन छुट्टियों का जमकर मज़ा लें, मिठाइयां खाएं, लेकिन साथ ही अपनी किताबों से भी दोस्ती बनाए रखें ताकि आने वाले एग्जाम्स में वे शानदार नतीजे ला सकें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव