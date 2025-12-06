Hindustan Hindi News
हिमाचल में पटवारी के 530 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी, कैसे और कब तक आवेदन; पूरी जानकारी

हिमाचल में पटवारी के 530 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी, कैसे और कब तक आवेदन; पूरी जानकारी

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर खुला है। राज्य सरकार ने पटवारी भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस बार कुल 530 पटवारी पद भरे जाएंगे।

Dec 06, 2025 06:52 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर खुला है। लंबे समय से जारी मांग के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने पटवारी भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस बार कुल 530 पटवारी पद भरे जाएंगे, जिन पर राज्य भर के योग्य व इच्छुक युवा आवेदन कर सकेंगे। सरकार की ओर से ये युवाओं के लिए बड़ा रोजगार का अवसर है, क्योंकि ग्रामीण और राजस्व ढांचे को मजबूत करने के लिए यह भर्ती लंबे समय से लंबित थी।

आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और 16 जनवरी 2026 तक चलेगी। अभ्यर्थी एचपीआरसीए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के दौरान हिमाचली बोनाफाइड प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, क्योंकि यह भर्ती केवल हिमाचल प्रदेश के स्थानीय युवाओं के लिए ही आरक्षित है।

पटवारी भर्ती को जॉब टेनी योजना के तहत संचालित किया जाएगा और चयनित पटवारी राज्य कैडर में नियुक्त किए जाएंगे, यानी उन्हें प्रदेश के किसी भी जिले में तैनात किया जा सकता है।

इस भर्ती में कुल 530 पद भरे जाएंगे, जिनमें सामान्य वर्ग के लिए 210 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 64 पद और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 100 पद आरक्षित रहेंगे। साथ ही अन्य श्रेणियों जैसे ओबीसी, एसटी और विशेष वर्गों के लिए भी पद आरक्षित हैं। चयन आयोग के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के माध्यम से चयनित किया जाएगा, जिसके बाद दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया होगी।

भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है। आयु सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष तय की गई है, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार हिमाचल सरकार के कर्मचारी और पूर्व सैनिक (एक्स-सर्विसमैन) भी आयु में पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त करेंगे। परीक्षा 120 अंकों की होगी, जिसमें डेढ़ घंटे का समय दिया जाएगा।

प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान, हिमाचल का सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स, दैनिक विज्ञान, लॉजिकल रीजनिंग, सामाजिक विज्ञान, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी से संबंधित विषय शामिल होंगे। हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न 10वीं कक्षा के स्तर के होंगे।

चयनित पटवारियों को जॉब टेनी के रूप में 12,500 रुपए मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। यह मानदेय भविष्य में सरकार द्वारा नियमितीकरण नीति के अनुरूप बढ़ाया जा सकता है। पटवारी का पद राज्य के राजस्व विभाग की रीढ़ माना जाता है और भूमि अभिलेख प्रबंधन, परिवर्तन, सर्वेक्षण और ग्रामीण प्रशासन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कारण सरकार इस भर्ती को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। पिछले कई वर्षों से पटवारियों के खाली पदों के कारण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे थे, जिसे देखते हुए सरकार ने नए पद भरने का निर्णय लिया है।

आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के लिए 800 रुपए निर्धारित की गई है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को एचपीआरसीए पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद वे आवेदन भर सकेंगे। भर्ती अधिसूचना जारी होने के बाद युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में लंबे समय बाद पटवारी पदों के लिए इतनी बड़ी संख्या में भर्ती की जा रही है। पटवारी भर्ती सम्बंधी अधिसूचना व जानकारी आयोग की वेबसाइट एचपीआरसीए.एचपी.जीओवी.इन hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध है।

रिपोर्ट :यूके शर्मा

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Himachal Pradesh News
