जेई भर्ती के लिए डिप्लोमा वाले ही योग्य, BTech इंजीनियर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कीं याचिकाएं
सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए जूनियर इंजीनियर (जेई) भर्ती में ग्रेजुएट इंजीनियर के दावे को खारिज कर दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए जूनियर इंजीनियर (जेई) भर्ती में ग्रेजुएट इंजीनियर के दावे को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के फैसले पर मुहर लगा दी है। यूपी डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय अध्यक्ष एनडी द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में जेई के 4612 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इसमें डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को ही आवेदन के लिए पात्र माना गया था।
डिग्रीधारकों ने दी थी विज्ञापन को चुनौती
डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय अध्यक्ष एनडी द्विवेदी ने बताया कि डिग्री होल्डर्स अभ्यर्थियों ने विज्ञापन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।
डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने याचिका का विरोध किया था। 20 अप्रैल 2026 को उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ एक फैसले में डिग्रीधारी इंजीनियरों को डिप्लोमाधारी इंजीनियरों के समान नहीं माना था। इस फैसले के खिलाफ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएश ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। एनडी द्विवेदी को कोर्ट में पैरवी के लिए महासंघ ने अधिकृत किया था।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जून 2024 में 4612 पदों पर भर्ती निकाली थी। जूनियर इंजीनियर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आयोग ने पहले ही विज्ञापन में केवल डिप्लोमा धारकों को पात्र घोषित किया था। 3 मई 2026 को लिखित परीक्षा हुई थी।
पहले भी आ चुके हैं ऐसे फैसले
वर्ष 2016 और 2018 में भी इसी तरह के मामलों में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने डिप्लोमा धारकों के पक्ष में फैसला दिया था। इस बार भी अदालत ने उसी परंपरा को बरकरार रखा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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विजन
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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