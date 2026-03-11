पुलिस कांस्टेबल भर्ती में टेढ़ी नाक बन रही बाधा, फिजिकल व लिखित परीक्षा पास करने वालों के टूट रहे सपने
उत्तराखंड में सिपाही बनने का सपना संजोए कई युवाओं के लिए उनकी नाक बाधा बन गई है। मेडिकल में विभिन्न जिलों के 711 में से 39 अभ्यर्थियों को अस्थाई तौर पर डॉक्टरों ने अनफिट किया है।
उत्तराखंड में सिपाही बनने का सपना संजोए कई युवाओं के लिए उनकी नाक बाधा बन गई है। पसीना बहाकर शारीरिक दक्षता व पढ़ाई कर लिखित परीक्षा पार करने वाले कई अभ्यर्थियों की राह अब नाक ने रोक ली है। दून के गांधी अस्पताल में हुए मेडिकल परीक्षण में विभिन्न जिलों के 711 में से 39 अभ्यर्थियों को अस्थाई तौर पर डॉक्टरों ने अनफिट किया है। इनमें 30 युवाओं की नाक की हड्डी टेढ़ी मिली है। चार को कम सुनने की समस्या है। तीन में कम दिखाई देने की दिक्कत मिली। दो के पैरों की नसों में सूजन पाई गई है।
कई पहुंचे डॉक्टरों के पास, कराने लगे सर्जरी
मेडिकल बोर्ड द्वारा नाक, कान, आंख समेत अन्य समस्या बताने के बाद अनफिट करने पर युवाओं में चिंता है। कोरोनेशन में ही ईएनटी सर्जन डॉ. आलोक जैन एवं डॉ. प्रियंका बहुगुणा ने चार युवाओं की नाक एवं दो के कान की सर्जरी की है। बोर्ड ने भी युवाओं को सलाह दी है कि यह सर्जरी कोरोनेशन, दून समेत अन्य कई अस्पतालों में उपलब्ध है। सर्जरी कराकर आएं ।
फिटनेस साबित करने को 45 दिन का वक्त
सीएमओ डॉ. मनोज शर्मा के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों को अस्थाई तौर पर अनफिट किया गया है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। नियमानुसार उन्हें 45 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में वे सर्जरी या उपचार कराकर दोबारा मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हो सकते हैं। बोर्ड उनके सुधार से संतुष्ट होता है तो उन्हें फिटनेस दे दी जाएगी।
