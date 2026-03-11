Hindustan Hindi News
Mar 11, 2026 06:55 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, चांद मोहम्मद, देहरादून
उत्तराखंड में सिपाही बनने का सपना संजोए कई युवाओं के लिए उनकी नाक बाधा बन गई है। मेडिकल में विभिन्न जिलों के 711 में से 39 अभ्यर्थियों को अस्थाई तौर पर डॉक्टरों ने अनफिट किया है।

पुलिस कांस्टेबल भर्ती में टेढ़ी नाक बन रही बाधा, फिजिकल व लिखित परीक्षा पास करने वालों के टूट रहे सपने

उत्तराखंड में सिपाही बनने का सपना संजोए कई युवाओं के लिए उनकी नाक बाधा बन गई है। पसीना बहाकर शारीरिक दक्षता व पढ़ाई कर लिखित परीक्षा पार करने वाले कई अभ्यर्थियों की राह अब नाक ने रोक ली है। दून के गांधी अस्पताल में हुए मेडिकल परीक्षण में विभिन्न जिलों के 711 में से 39 अभ्यर्थियों को अस्थाई तौर पर डॉक्टरों ने अनफिट किया है। इनमें 30 युवाओं की नाक की हड्डी टेढ़ी मिली है। चार को कम सुनने की समस्या है। तीन में कम दिखाई देने की दिक्कत मिली। दो के पैरों की नसों में सूजन पाई गई है।

कई पहुंचे डॉक्टरों के पास, कराने लगे सर्जरी

मेडिकल बोर्ड द्वारा नाक, कान, आंख समेत अन्य समस्या बताने के बाद अनफिट करने पर युवाओं में चिंता है। कोरोनेशन में ही ईएनटी सर्जन डॉ. आलोक जैन एवं डॉ. प्रियंका बहुगुणा ने चार युवाओं की नाक एवं दो के कान की सर्जरी की है। बोर्ड ने भी युवाओं को सलाह दी है कि यह सर्जरी कोरोनेशन, दून समेत अन्य कई अस्पतालों में उपलब्ध है। सर्जरी कराकर आएं ।

फिटनेस साबित करने को 45 दिन का वक्त

सीएमओ डॉ. मनोज शर्मा के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों को अस्थाई तौर पर अनफिट किया गया है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। नियमानुसार उन्हें 45 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में वे सर्जरी या उपचार कराकर दोबारा मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हो सकते हैं। बोर्ड उनके सुधार से संतुष्ट होता है तो उन्हें फिटनेस दे दी जाएगी।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर

- 14 मार्च 2026: अपर निजी सचिव मुख्य परीक्षा 2024 (सचिवालय/लोक सेवा आयोग)

- 22 मार्च 2026: अधीक्षिका परीक्षा 2025-स्क्रीनिंग, महिला कल्याण विभाग

- 5 अप्रैल 2026: प्रवक्ता इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2025 (विषयवार आरक्षित)

- 12 अप्रैल 2026 : सहायक निदेशक परीक्षा 2025 (डेयरी विकास विभाग)

- 26 अप्रैल 2026: प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2025 (विषयवार आरक्षित) (वस्तुनिष्ट)

- 17 मई 2026: सम्मिलित राज्य सिविल/अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025-प्रारंभिक परीक्षा

- 14 जून 2026: प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 (विषयवार आरक्षित)

- 5 जुलाई 2026 : सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025- प्रारंभिक परीक्षा

