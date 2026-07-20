NFR Recruitment 2026: रेलवे में बिना परीक्षा नौकरी पाने का शानदार मौका, 6 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती
नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) ने 6777 अप्रेंटिस पदों के लिए शानदार भर्ती निकाली है, जिसके लिए 15 से 24 साल के युवा 19 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
क्या आप भी भारतीय रेलवे में नौकरी करने का ख्वाब देख रहे हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक बेहद अच्छी खबर सामने आई है। नौकरी की तलाश कर रहे नौजवानों के लिए रेलवे एक सुनहरा मौका लेकर आया है। नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी NFR ने भारी तादाद में अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। जो भी उम्मीदवार रेलवे से जुड़कर अपने करियर को एक नई उड़ान देना चाहते हैं, उनके लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। कुल 6,777 पदों पर होने जा रही इस बड़ी भर्ती ने युवाओं के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। यह भर्ती उन लोगों के लिए बेहतरीन सीढ़ी साबित हो सकती है, जो भविष्य में रेलवे में परमानेंट नौकरी पाने का सपना देखते हैं। आइए, बिना किसी देरी के इस शानदार मौके के बारे में तफसील से जानते हैं ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना आवेदन मुकम्मल कर सकें।
कब और कैसे करें अप्लाई?
NFR की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत 20 जुलाई 2026 से हो चुकी है। अब आपको ज्यादा सोचने या इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप NFR की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ध्यान रखने वाली सबसे अहम बात यह है कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 19 अगस्त 2026 मुकर्रर की गई है। अक्सर लोग आखिरी दिनों का इंतजार करते हैं और फिर वेबसाइट के धीमे चलने या किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से फॉर्म भरने से चूक जाते हैं। इसलिए, समझदारी इसी में है कि आप वक्त रहते अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर लें।
कौन कर सकता है आवेदन?
हर सरकारी नौकरी की तरह यहां भी उम्र की एक सीमा तय की गई है। इस अप्रेंटिसशिप के लिए आपकी उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए। वहीं, अधिकतम उम्र 24 साल तय की गई है। लेकिन अगर आप आरक्षित वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सरकारी नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्गों (जैसे SC, ST और OBC) को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा इस मौके का फायदा उठा सकेंगे।
क्या होनी चाहिए पढ़ाई और काबलियत
आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इसके लिए पढ़ाई कितनी चाहिए? दरअसल, रेलवे की इस भर्ती के लिए अलग-अलग ट्रेड के हिसाब से योग्यता तय की गई है -
ज्यादातर ट्रेड के लिए: उम्मीदवार ने कम से कम 50% नंबरों के साथ दसवीं पास की हो और साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट हासिल किया हो।
लेबोरेटरी तकनीशियन (पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी): इन पदों के लिए नियम थोड़े अलग हैं। यहां दसवीं (न्यूनतम 50% अंकों के साथ) के साथ-साथ 12वीं साइंस (फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी PCB) पास होना जरूरी है।
कैसे होगा आपका चुनाव?
सबसे अच्छी बात यह है कि इस नौकरी के लिए आपको कोई मुश्किल परीक्षा पास नहीं करनी पड़ेगी। जी हां, चयन का तरीका बेहद सीधा और पारदर्शी है। उम्मीदवारों का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। यह मेरिट लिस्ट यूनिट, ट्रेड और समुदाय (कम्युनिटी) के हिसाब से बनेगी। ज्यादातर ट्रेड में मेरिट दसवीं और ITI में मिले नंबरों के औसत के आधार पर तैयार की जाएगी। वहीं लेबोरेटरी तकनीशियन के लिए दसवीं और 12वीं साइंस के नंबरों को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनेगी।
हर महीने कितनी मिलेगी तनख्वाह?
अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको सिर्फ काम नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि हर महीने एक अच्छी खासी रकम स्टाइपेंड के तौर पर भी दी जाएगी। यह स्टाइपेंड अप्रेंटिस एक्ट और सरकार के नए नियमों के हिसाब से तय किया गया है -
- NTC/STC होल्डर्स को हर महीने 9,600 रुपये मिलेंगे।
- जिन लोगों को अप्रेंटिसशिप कोर्स में एक साल की छूट मिली है, उन्हें 10,560 रुपये महीना दिया जाएगा।
- जिन्हें दो साल की छूट लागू होती है, उनके लिए स्टाइपेंड 11,040 रुपये प्रति माह तय किया गया है।
(ध्यान रहे, आने वाले वक्त में सरकारी नियमों के मुताबिक इस रकम में इजाफा भी हो सकता है।)
एप्लीकेशन फीस
फॉर्म भरने की फीस को लेकर भी रेलवे ने काफी राहत दी है। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को सिर्फ 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी, जिसे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के जरिए आसानी से जमा किया जा सकता है। महिलाओं के लिए यह और भी अच्छी खबर है क्योंकि उनके लिए यह फॉर्म एकदम मुफ्त है। इसके अलावा SC, ST, दिव्यांग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को भी कोई फीस नहीं देनी होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव