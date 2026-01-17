Hindustan Hindi News
ठंड और कोहरे का डलब अटैक, जानें किन राज्यों में बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां, यूपी-बिहार का क्या हाल

संक्षेप:

उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का असर बच्चों की पढ़ाई पर साफ दिख रहा है। कई राज्यों में स्कूल बंद हैं तो कहीं टाइमिंग बदली गई है।

Jan 17, 2026 Himanshu Tiwari
उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। पहाड़ी राज्यों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में भी तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। हालात को देखते हुए कई राज्यों में जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने या फिर स्कूल की टाइमिंग में बदलाव जैसे फैसले लिए हैं। ऐसे में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के मन में सवाल है कि आखिर उनके राज्य में स्कूल खुले हैं या बंद। चलिए जानते हैं अलग-अलग राज्यों का ताजा अपडेट।

कई राज्यों में बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां

उत्तर भारत के कई राज्यों में पहले स्कूलों की छुट्टियां 14 या 15 जनवरी तक घोषित की गई थीं, लेकिन मौसम की गंभीरता को देखते हुए इन्हें आगे बढ़ाया गया। 17 जनवरी 2026 की स्थिति की बात करें तो हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं कुछ जगहों पर स्कूल तो खुले हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय में बदलाव किया गया है।

बिहार में स्कूल खुले, विंटर वेकेशन खत्म

बिहार में ठंड के बावजूद विंटर वेकेशन समाप्त कर दिया गया है। 17 जनवरी 2026 यानी आज से राज्य के स्कूल दोबारा खुल गए हैं। फिलहाल किसी भी जिले में स्कूल बंद को लेकर नया आदेश जारी नहीं हुआ है। हालांकि अगर आगे मौसम और खराब होता है और जिला प्रशासन कोई नया फैसला लेता है, तो छात्रों और पेरेंट्स को उसकी जानकारी दी जाएगी।

हरियाणा में 17 जनवरी तक स्कूल बंद

हरियाणा में ठंड और कोहरे के कारण स्कूलों को 17 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया गया था। अगर छुट्टियों को आगे नहीं बढ़ाया गया, तो 19 जनवरी से स्कूल दोबारा खुल सकते हैं। पेरेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने जिले के प्रशासन और स्कूल प्रबंधन से जुड़े अपडेट पर नजर बनाए रखें।

नोएडा में नर्सरी से कक्षा 8 तक छुट्टी

नोएडा में बढ़ती सर्दी को देखते हुए नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूल 16 और 17 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे। 18 जनवरी को रविवार होने के कारण बच्चों को लगातार तीन दिन की छुट्टी मिल गई है। आगे स्कूल खुलेंगे या नहीं, इसका फैसला मौसम की स्थिति देखकर किया जाएगा।

चंडीगढ़ में भी स्कूल 17 जनवरी तक बंद

चंडीगढ़ में भी प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 17 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया था। अब उम्मीद है कि अगले सप्ताह सोमवार से स्कूल दोबारा खुल सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला स्कूल प्रबंधन या जिला प्रशासन द्वारा लिया जाएगा।

राजस्थान में जिला स्तर पर फैसले

राजस्थान में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला स्तर पर अलग-अलग फैसले लिए गए हैं। हनुमानगढ़ जिले में जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार नर्सरी से लेकर पांचवीं कक्षा तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद रखे गए थे। अब सोमवार से स्कूल खुलने की संभावना है।

पेरेंट्स और छात्रों के लिए जरूरी सलाह

मौसम की बदलती स्थिति को देखते हुए पेरेंट्स और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल अफवाहों पर भरोसा न करें। स्कूल बंद या खुलने से जुड़ी सही जानकारी के लिए जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों पर ही भरोसा करें।

