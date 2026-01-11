Noida Schools Closed: कोहरे के कारण स्कूलों पर ताला, नोएडा में बढ़ीं छुट्टियां; 15 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल

संक्षेप: Noida Schools Closed: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (नोएडा और ग्रेटर नोएडा) जिला प्रशासन ने कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए आठवीं कक्षा तक के स्कूलों के लिए 15 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित कर दिया गया है।

Noida Schools Closed: उत्तर भारत में कंपाने वाली ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बढ़ती शीतलहर और कम विजिबिलिटी को देखते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों तक तापमान में और गिरावट आने और घने कोहरे का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है, जिसके बाद प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाए हैं।

उत्तर प्रदेश: नोएडा और गाजियाबाद में नए आदेश उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जिलाधिकारियों ने स्थानीय मौसम की स्थिति को देखते हुए अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।

नोएडा : उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (नोएडा और ग्रेटर नोएडा) जिला प्रशासन ने कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में आठवीं कक्षा तक के स्कूलों के लिए 15 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित कर दिया गया है।

गाजियाबाद: गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) और गाजियाबाद के प्रशासन ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 10 जनवरी 2026 तक बंद रखने का निर्देश दिया था। हालांकि, कड़ाके की ठंड को देखते हुए कई जिलों में इसे 14 जनवरी तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

लखनऊ और आगरा: लखनऊ में कक्षा 8 तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद किए गए हैं, जबकि आगरा में शीतलहर के चलते कक्षा 12 तक के स्कूलों में 12 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है।

दिल्ली और हरियाणा में 15 जनवरी तक राहत देश की राजधानी दिल्ली में शिक्षा निदेशालय (DoE) ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 2025-26 के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार, नर्सरी से लेकर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 15 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। 16 जनवरी से स्कूल सामान्य रूप से खुलने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने भी कड़ाके की ठंड को देखते हुए राज्य के सभी स्कूलों में 15 जनवरी तक छुट्टी घोषित की है।

पंजाब में 13 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने घोषणा की है कि पंजाब के सभी सरकारी, प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूलों में छुट्टियां 13 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई हैं। पंजाब में कोहरे के कारण सुबह के समय विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच रही है, जिससे स्कूली बसों और बच्चों के लिए यात्रा करना खतरनाक हो गया था। अब पंजाब में स्कूल 14 जनवरी से खुलेंगे।