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नोएडा के शख्स ने बिना बताए छोड़ी नौकरी, 2 अदालतों में केस जीतकर फिर पाई जॉब, 14 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केवल मौखिक दावे के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती। इसलिए कर्मचारी की बहाली, बकाए वेतन और सभी सेवा लाभ रद्द कर दिए गए तथा उसका दावा पूरी तरह खारिज कर दिया गया।

नोएडा के शख्स ने बिना बताए छोड़ी नौकरी, 2 अदालतों में केस जीतकर फिर पाई जॉब, 14 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका

नोएडा की एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी मई 2012 में एक दिन बिना किसी को बताए काम से चला गया। उसने यह किसी को नहीं बताया कि वह कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है या कब वापस आएगा। उसने कोई चिट्ठी नहीं भेजी। उसने छुट्टी के लिए कोई अर्जी नहीं दी। नौकरी छोड़ने के बाद उसने फोन भी नहीं उठाया। फिर भी अगले दस सालों में उसने दो अलग-अलग अदालतों को यह यकीन दिला दिया कि गलती उसके मालिक की थी और उसे कोर्ट से नौकरी पर वापस रखने का आदेश, बकाया वेतन और उससे जुड़े कई फायदे मिले। हालांकि अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे फैसले को पलटना पड़ा।

क्या था मामला

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक अर्जुन गुप्ता अगस्त 2006 से फव्वारे वगैरह बनाने और डिजाइन करने वाली एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी में मोल्डर के तौर पर काम कर रहे थे। 14 मई 2012 को उन्होंने कंपनी में किसी को बताए बिना काम पर आना बंद कर दिया। कंपनी ने चार दिन बाद उन्हें एक रजिस्टर्ड नोटिस भेजा, जिसमें उनसे गैरहाजिरी की वजह बताने को कहा गया और जवाब न देने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। यह नोटिस उसी पते पर भेजा गया था जो गुप्ता ने नौकरी शुरू करते समय दिया था। उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया।

बाद में गुप्ता ने दावा किया कि वह 8 जून 2012 को ऑफिस लौटे थे और ड्यूटी पर वापस आना चाहते थे, लेकिन उन्हें लौटा दिया गया और गैर-कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने गौतम बुद्ध नगर में डिप्टी लेबर कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराई, जिससे कानूनी कार्यवाही का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया जिसे सुलझने में कई साल लग गए।

अदालतों का लंबा सफर

यह मामला 2013 में लेबर कोर्ट भेजा गया। फरवरी 2022 में लेबर कोर्ट ने गुप्ता के पक्ष में एकतरफा फैसला सुनाया और उन्हें पूरे बकाया वेतन के साथ नौकरी पर वापस रखने का आदेश दिया। कंपनी को इस फैसले के बारे में जुलाई 2022 में पता चला और उसने तुरंत इसे चुनौती दी।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मामले को नई सुनवाई के लिए वापस भेजने के बाद लेबर कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में फिर से गुप्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। इस बार नौकरी खत्म होने की तारीख से 50 प्रतिशत बकाया वेतन के साथ नौकरी पर वापस रखने और उसके बाद पूरी सैलरी देने का आदेश दिया। कंपनी फिर से हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने लेबर कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि कंपनी ने नोटिस गुप्ता के बिहार वाले पते पर भेजा था न कि उस पते पर जहां वे उस समय गौतम बुद्ध नगर में रह रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा

लेबर कोर्ट और हाईकोर्ट से हार मिलने के बाद कंपनी सुप्रीम कोर्ट गई। शीर्ष अदालत ने पते के मामले पर हाई कोर्ट की दलील नहीं मानी। कोर्ट ने कहा कि कंपनी ने नोटिस उसी पते पर भेजा था जो उसके रिकॉर्ड में मौजूद था। यानी वह पता जो गुप्ता ने नौकरी शुरू करते समय खुद दिया था। अगर वे कहीं और रहने चले गए थे, तो इस बदलाव की जानकारी अपने एम्प्लॉयर को देने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उन्हीं की थी। कोर्ट ने कहा कि वे अपनी इस चूक का फायदा नहीं उठा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बीते माह यह फैसला सुनाया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कंपनी की अपील स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट और लेबर कोर्ट के आदेश रद्द कर दिए।

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गुप्ता ने दी मां के बीमार होने की दलील

गुप्ता का दावा था कि वे अपनी मां की गंभीर बीमारी के कारण काम पर नहीं आ पाए थे और जाने से पहले उन्होंने अपने सीनियर को ज़ुबानी तौर पर इसकी जानकारी दी थी; इस मामले में भी कोर्ट का रुख सख्त रहा। दोनों ही दावों को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज का सबूत नहीं था। काम से अनुपस्थित रहने की पूरी अवधि के दौरान

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एम्प्लॉयर को कोई पत्र, छुट्टी के लिए कोई आवेदन या किसी भी तरह की कोई लिखित सूचना नहीं भेजी गई थी।

जून 2012 में काम पर वापस लौटने की कोशिश करने पर उन्हें लौटा दिए जाने का उनका दावा भी बिना किसी आधार के था । इसे साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत पेश नहीं किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए गुप्ता के सभी दावे

तमाम दलीलों और सबूतों के मद्देनजर कोर्ट ने पाया कि लेबर कोर्ट और हाईकोर्ट, दोनों ने ही गुप्ता के दावों के समर्थन में किसी दस्तावेजी आधार के बिना उन्हें राहत देकर गलती की थी। नतीजतन नौकरी पर बहाल करने का आदेश, बकाया वेतन का निर्देश और उससे जुड़े सभी लाभ रद्द कर दिए गए। गुप्ता का दावा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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