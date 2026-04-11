Noida Airport Jobs : नोएडा एयरपोर्ट में 10वीं 12वीं पास के लिए निकली बंपर भर्ती, 2442 वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन
Noida Airport Recruitment 2026: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दसवीं और बारहवीं कक्षा पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका है। एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग के पदों पर 2442 रिक्तियां निकाली गई हैं।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दसवीं और बारहवीं कक्षा पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका है। एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग के पदों पर 2442 रिक्तियां निकाली गई हैं। इनमें लोडर, ग्राउंड स्टाफ के साथ कार्गो एग्जीक्यूटिव के पद शामिल हैं। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ और कार्गो एग्जीक्यूटिव के लिए महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर्स भी आवेदन के लिए पूरी तरह से योग्य होंगे। वहीं, एयरपोर्ट लोडर के पद पुरुषों के लिए हैं।
आवेदन के लिए किसी तरह का एविएशन, एयरलाइन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा अनिवार्य नहीं है। उम्र की गणना एक अप्रैल 2026 के आधार पर होगी। अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। गौरतलब है कि नोएडा एयरपोर्ट से जल्द उड़ान सेवा शुरू करने की तैयारी है।
पदों के लिए निर्धारित योग्यता और वेतन
ग्राउंड स्टाफ- 1257
योग्यता- 12वीं पास
आयु सीमा - 18-30 वर्ष
सैलरी - ₹ 25,000 से 35,000
कार्गो एग्जीक्यूटिव 639
योग्यता- 12वीं पास
आयु सीमा - 18-30 वर्ष
सैलरी - ₹ 25,000 से 35,000
लोडर्स (केवल पुरुष) 546
योग्यता- 10वीं पास
आयु सीमा - 20-40 वर्ष
सैलरी - ₹ 15,000 से 25,000
आवेदन ऐसे करें
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.niasjewar.com पर पंजीकरण करें। इसके लिए अपनी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना होगा। इसके बाद पंजीकरण नंबर और पासवर्ड बनाकर लॉगइन करना होगा।
- आवेदन फॉर्म भरते समय जिस बॉक्स में जो जानकारी मांगी जाएगी, उसे ठीक से भरें। अपना फोटो और हस्ताक्षर सही साइज में अपलोड करें।
- आवेदन फीस भरकर फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें। नौकरी के आवदेन के लिए वेबसाइट 15 जून 2026 तक खुली रहेगी। अंतिम तिथि के बाद पंजीकरण नहीं हो पाएंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी