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क्या है NMMSS योजना और किन छात्रों को मिलेगा लाभ? जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

By Dheeraj Pal
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नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम खास तौर पर कक्षा 8 के बाद छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। केंद्र सरकार की इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य स्कूल छोड़ने यानी ड्रॉपआउट की समस्या को कम करना भी है।

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क्या है NMMSS योजना?

गरीब और शोषित-वंचित परिवार के छात्रों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें की ओर कई ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पैसों की वजह से बाधित ना हो सके। इन्हीं में से एक योजना है नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप (NMMSS)। यह केंद्र सरकार की योजना है, जिसे शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इस स्कीम के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 का रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। बता दें कि इस योजना के माध्यम से छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि आर्थिक परेशानियों के कारण उनकी शिक्षा प्रभावित न हो।

क्या है NMMSS योजना

नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम खास तौर पर कक्षा 8 के बाद छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। केंद्र सरकार की इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य स्कूल छोड़ने यानी ड्रॉपआउट की समस्या को कम करना भी है।

कौन कर सकता है आवेदन

इस योजना के तहत कक्षा 9 में पढ़ रहे पात्र छात्र पहली बार स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्र ही आवेदन के लिए पात्र हैं। वहीं कक्षा 10 से 12 तक पढ़ने वाले छात्र अपनी पहले से मिल रही स्कॉलरशिप के नवीनीकरण यानी रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि रिन्यूअल के लिए छात्रों को स्कॉलरशिप से जुड़ी तय शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।

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कब तक करें आवेदन

NMMSS 2026-27 के लिए नए और रिन्यूअल दोनों तरह के आवेदन की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है। ऐसे में पात्र छात्रों को तय समय सीमा के भीतर अपना आवेदन पूरा करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और छात्रों को इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर जाना होगा।

NMMSS Scholarship 2026-27: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

स्टेप 1: सबसे पहले राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) की आधिकारिक वेबसाइट scholarships.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2:अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो New Registration के विकल्प पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

स्टेप 3: रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें।

स्टेप 4: लॉगिन करने के बाद उपलब्ध छात्रवृत्ति योजनाओं की सूची में से National Means-cum-Merit Scholarship Scheme (NMMSS) को चुनें।

स्टेप 5: अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी विवरण सावधानी से भरें।

स्टेप 6: आवेदन के साथ मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें।

स्टेप 7: आखिर में भरी गई सभी जानकारी को अच्छी तरह जांच लें। जानकारी सही होने पर आवेदन फॉर्म Submit कर दें। भविष्य के लिए आवेदन की रसीद या फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

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कितनी मिलेगी राशि

परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 तक प्रति वर्ष 12 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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