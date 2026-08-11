क्या है NMMSS योजना और किन छात्रों को मिलेगा लाभ? जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम खास तौर पर कक्षा 8 के बाद छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। केंद्र सरकार की इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य स्कूल छोड़ने यानी ड्रॉपआउट की समस्या को कम करना भी है।

गरीब और शोषित-वंचित परिवार के छात्रों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें की ओर कई ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पैसों की वजह से बाधित ना हो सके। इन्हीं में से एक योजना है नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप (NMMSS)। यह केंद्र सरकार की योजना है, जिसे शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इस स्कीम के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 का रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। बता दें कि इस योजना के माध्यम से छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि आर्थिक परेशानियों के कारण उनकी शिक्षा प्रभावित न हो।

क्या है NMMSS योजना नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम खास तौर पर कक्षा 8 के बाद छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। केंद्र सरकार की इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य स्कूल छोड़ने यानी ड्रॉपआउट की समस्या को कम करना भी है।

कौन कर सकता है आवेदन इस योजना के तहत कक्षा 9 में पढ़ रहे पात्र छात्र पहली बार स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्र ही आवेदन के लिए पात्र हैं। वहीं कक्षा 10 से 12 तक पढ़ने वाले छात्र अपनी पहले से मिल रही स्कॉलरशिप के नवीनीकरण यानी रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि रिन्यूअल के लिए छात्रों को स्कॉलरशिप से जुड़ी तय शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।

कब तक करें आवेदन NMMSS 2026-27 के लिए नए और रिन्यूअल दोनों तरह के आवेदन की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है। ऐसे में पात्र छात्रों को तय समय सीमा के भीतर अपना आवेदन पूरा करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और छात्रों को इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर जाना होगा।

NMMSS Scholarship 2026-27: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन स्टेप 1: सबसे पहले राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) की आधिकारिक वेबसाइट scholarships.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2:अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो New Registration के विकल्प पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

स्टेप 3: रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें।

स्टेप 4: लॉगिन करने के बाद उपलब्ध छात्रवृत्ति योजनाओं की सूची में से National Means-cum-Merit Scholarship Scheme (NMMSS) को चुनें।

स्टेप 5: अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी विवरण सावधानी से भरें।

स्टेप 6: आवेदन के साथ मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें।

स्टेप 7: आखिर में भरी गई सभी जानकारी को अच्छी तरह जांच लें। जानकारी सही होने पर आवेदन फॉर्म Submit कर दें। भविष्य के लिए आवेदन की रसीद या फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।