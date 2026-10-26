स्कूली बच्चों को मिलेगी 12 हजार की स्कॉलरशिप, NSP पोर्टल पर 31 अक्टूबर 2026 तक भरें फॉर्म
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होनहार छात्रों के लिए NMMSS स्कॉलरशिप 2026-27 के तहत हर साल 12,000 रुपये पाने का सुनहरा अवसर है। योग्य छात्र 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पढ़ाई का जुनून हो लेकिन आर्थिक तंगी आड़े आ जाए, तो अक्सर प्रतिभाशाली बच्चों का सपना अधूरा रह जाता है। इसी समस्या को दूर करने और आर्थिक रूप से कमजोर होनहार छात्रों की शिक्षा जारी रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार 'नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम' (NMMSS) चलाती है। सत्र 2026-27 के लिए इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाकर कक्षा 9 से 12वीं तक अपनी पढ़ाई बिना किसी आर्थिक चिंता के पूरी करना चाहते हैं, तो 31 अक्टूबर 2026 तक आधिकारिक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) scholarships.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
स्कॉलरशिप राशि और मुख्य उद्देश्य
केंद्र सरकार की इस कल्याणकारी योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी के कारण 8वीं के बाद बच्चों को पढ़ाई छोड़ने से रोकना है। इस योजना के तहत देश भर के 1 लाख होनहार छात्रों को हर साल नई स्कॉलरशिप दी जाती है। चयन परीक्षा पास करने वाले छात्रों को कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर 12,000 रुपये सालाना यानी 1,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। तय शैक्षणिक शर्तें पूरी करने पर यह लाभ कक्षा 10, 11 और 12वीं तक लगातार मिलता रहता है।
पात्रता और जरूरी शर्तें
इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थियों को ये योग्यताएं पूरी करनी होंगी-
स्कूल का प्रकार: छात्र राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय के स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हों।
पारिवारिक आय: छात्र के माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 3.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
शैक्षणिक अंक: अभ्यर्थी के कक्षा 7वीं में कम से कम 55 प्रतिशत अंक (SC/ST वर्ग के लिए 5% की छूट, यानी 50% अंक) होने चाहिए।
चयन परीक्षा: छात्र को अपने संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आयोजित NMMSS चयन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
चयन परीक्षा का पैटर्न (MAT और SAT)
यह स्कॉलरशिप पाने के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा चयन परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें दो मुख्य भाग होते हैं।
मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT): इसमें छात्रों की तर्कशक्ति, निर्णय क्षमता और रीजनिंग एबिलिटी चेक की जाती है।
शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT): इसमें स्कूली सिलेबस के विषयों जैसे साइंस, सामाजिक विज्ञान और गणित पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां और जरूरी डॉक्यूमेंट
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2026
स्कूल लेवल पर वेरिफिकेशन: 15 नवंबर 2026 तक
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरिफिकेशन: 30 नवंबर 2026 तक
जरूरी डॉक्यूमेंट: आवेदन के लिए छात्र का आधार कार्ड/OTR नंबर, पिछली कक्षा की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), बैंक पासबुक डिटेल्स और स्कूल की शैक्षणिक डिटेल्स जरूरी है। छात्र scholarships.gov.in पर जाकर समय रहते अपना फॉर्म भरें और अपने स्कूल से वेरिफिकेशन जरूर करा लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
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