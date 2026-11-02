NMMSS स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 15 नवंबर तक मौका, हर साल मिलेंगे 12 हजार रुपये

इस योजना के तहत कक्षा 9 में पढ़ रहे पात्र छात्र पहली बार स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्र ही आवेदन के लिए पात्र हैं।

गरीब मगर पढ़ाई में होनहार छात्रों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (NMMSS) के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। ऐसे में जिन पात्र छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है,वो अब 15 नवंबर 2026 तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने कई बार इस स्कॉलरशिफ स्कीम के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा चुकी है। यह योजना उन छात्रों के लिए वरदान है, जो पैसों की कमी की वजह से कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस योजना में चयनित छात्रों को हर साल 12000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। ऐसे में जो छात्र इस छात्रवृत्ति का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन कर देना चाहिए। चलिए आज हम आपको इस योजना के बारे में बताते हैं।

क्या है नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (NMMSS) केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे 2008 में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता देकर कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ने की समस्या को कम करना और उन्हें माध्यमिक शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।

कौन कर सकता है आवेदन इस योजना के तहत कक्षा 9 में पढ़ रहे पात्र छात्र पहली बार स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्र ही आवेदन के लिए पात्र हैं। वहीं कक्षा 10 से 12 तक पढ़ने वाले छात्र अपनी पहले से मिल रही स्कॉलरशिप के नवीनीकरण यानी रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि रिन्यूअल के लिए छात्रों को स्कॉलरशिप से जुड़ी तय शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। इस योजना के तहत हर साल 1 लाख मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए चयन के समय छात्र के माता-पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा छात्र ने कक्षा 7वीं या 8वीं की परीक्षा में कम से कम 55% अंक प्राप्त किए हों और SC/ST वर्ग के लिए 5% की छूट दी गई है और राज्य स्तरीय चयन परीक्षा पास की हो।

साल 2026-27 सेशन के लिए कब से शुरू है आवेदन बताते चलें कि इस योजना के शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 जून 2026 से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर चल रही है। छात्रों को फॉर्म भरने से पहले पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना होगा। इसके बाद ही स्कॉलरशिप के लिए आवेदन जमा किया जा सकेगा।

NMMSS स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें -

2. होमपेज पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

3. नया रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स से साइन इन करें।

4. आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।

5. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और यदि लागू हो तो निर्धारित प्रक्रिया पूरी करें।

6. आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

2.90 लाख से अधिक आवेदन शिक्षा मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक, 30 अक्टूबर 2026 तक इस स्कॉलरशिप के लिए कुल 2 लाख 90 हजार से अधिक आवेदन जमा किए जा चुके थे। इनमें 90483 आवेदन नए छात्रों के हैं, जबकि 199531 छात्रों ने स्कॉलरशिप के नवीनीकरण (रिन्यूअल) के लिए फॉर्म भरा है।

आवेदन और वेरिफिकेशन की संशोधित तारीखें संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, छात्रों को 15 नवंबर तक आवेदन करना होगा। इसके बाद संस्थान और जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा।

कार्यक्रम- अंतिम तारीख छात्रों के आवेदन की अंतिम तारीख- 15 नवंबर 2026

इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर (L1) वेरिफिकेशन- 30 नवंबर 2026

डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर (L2) वेरिफिकेशन- 15 दिसंबर 2026