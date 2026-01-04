NMMSS 2026: बिहार मेधा छात्रवृत्ति; राज्य के 65 हजार स्कूलों के लिए नया आदेश, अब प्राचार्य खुद करेंगे छात्रों का आवेदन

संक्षेप: NMMSS 2026: राज्य के लगभग 65 हजार सरकारी स्कूल की छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति का लाभ पहुंचाने के लिए एक निर्णय लिया गया है। स्कूल के प्राचार्य खुद पोर्टल पर जाकर बच्चों के आवेदन करेंगे।

NMMSS 2026: बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी बच्चों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) का लाभ अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब शैक्षणिक वर्ष 2025-26 की परीक्षा के लिए पात्र बच्चों को आवेदन के लिए कहीं बाहर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि उनके स्कूल के प्राचार्य खुद पोर्टल पर जाकर यह जिम्मेदारी निभाएंगे।

सभी स्कूलों के लिए आवेदन अनिवार्य एससीईआरटी (SCERT) की संयुक्त निदेशक (प्रशासन) सुषमा कुमारी ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और डीपीओ को कड़े निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार, राज्य के उन सभी 65 हजार सरकारी विद्यालयों के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है जहां आठवीं कक्षा की पढ़ाई होती है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य बच्चा जानकारी के अभाव में इस छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए।

ई-शिक्षा कोष पोर्टल का होगा उपयोग पहली बार यह व्यवस्था की गई है कि आठवीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चों का ऑनलाइन आवेदन संबंधित विद्यालय के प्राचार्य स्वयं 'ई-शिक्षा कोष' (e-ShikshaKosh) पोर्टल के माध्यम से करेंगे। इससे पहले छात्रों को खुद साइबर कैफे या अन्य माध्यमों से आवेदन करना पड़ता था, जिससे कई बार गलतियां हो जाती थीं या वे समय पर फॉर्म नहीं भर पाते थे। अब प्राचार्य की सीधी निगरानी में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

डॉक्यूमेंट के लिए जागरूकता अभियान परीक्षा के सफल संचालन और छात्रों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि छात्रों को आवश्यक डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे समय रहते छात्रों के ये प्रमाणपत्र तैयार करवा लें।

जाति प्रमाणपत्र: आरक्षित वर्ग के लाभ के लिए।

आय प्रमाणपत्र: वित्तीय पात्रता की जांच हेतु।

नि:शक्तता प्रमाणपत्र: दिव्यांग छात्रों को विशेष छूट और लाभ दिलाने के लिए।