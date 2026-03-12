Hindustan Hindi News
NMMS Exam 2026: बिहार राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा संपन्न, जानें परीक्षा का स्तर और स्कॉलरशिप का पूरा गणित

Mar 12, 2026 10:54 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
NMMS Exam 2026:बिहार के मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के सपनों को नई उड़ान देने वाली 'राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति' (NMMS) परीक्षा बुधवार को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

NMMS Exam 2026: बिहार राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा संपन्न, जानें परीक्षा का स्तर और स्कॉलरशिप का पूरा गणित

NMMS Exam 2026: बिहार के मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के सपनों को नई उड़ान देने वाली 'राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति' (NMMS) परीक्षा बुधवार को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य के हजारों छात्र अपनी उच्च शिक्षा के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करने की दौड़ में शामिल हुए हैं।

राज्य के कुल 191 परीक्षा केन्द्रों पर इस बड़े स्तर की परीक्षा का आयोजन किया गया था। अकेले जिलों की बात करें तो विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सात-सात विशेष केंद्र बनाए गए थे, ताकि छात्रों को आने-जाने में कोई असुविधा न हो। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस साल राज्य भर से 85 हजार से अधिक परीक्षार्थी इस प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल हुए।

परीक्षा का स्वरूप: दिमागी कसरत और शैक्षणिक कौशल का संगम

परीक्षा को दो मुख्य पालियों में विभाजित किया गया था, ताकि छात्रों की मानसिक और शैक्षणिक दोनों क्षमताओं का सटीक मूल्यांकन किया जा सके।

पहली पाली (मानसिक योग्यता परीक्षा): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक चली इस पाली में छात्रों की तार्किक क्षमता की जांच की गई। इसमें एनालॉजी, अंक पहचान और पैटर्न पहचान जैसे विषयों से प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षार्थियों के अनुसार, प्रश्नों का स्तर ‘सामान्य से मध्यम’ रहा। हालांकि, रीजनिंग वाले कुछ सवालों ने विद्यार्थियों की अच्छी दिमागी कसरत कराई।

दूसरी पाली (शैक्षिक योग्यता परीक्षा): दोपहर 1:00 से 2:30 बजे तक आयोजित इस सेक्शन में विद्यार्थियों के विषय ज्ञान को परखा गया। इसमें पिछली कक्षाओं के सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित विषयों से जुड़े प्रश्न पूछे गए। अधिकांश छात्रों ने इस भाग को संतुलित और सिलेबस के अनुरूप बताया।

क्या है यह योजना और कैसे मिलता है लाभ?

राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। यह विशेष रूप से उन प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं के लिए है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। यह छात्रवृत्ति उन बच्चों को दी जाती है जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। सफल होने वाले प्रत्येक छात्र को 12,000 रुपये सालाना (यानी 1,000 रुपये प्रति माह) की सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि कक्षा 9 से शुरू होकर कक्षा 12 तक, यानी कुल 4 वर्षों के लिए दी जाती है। कुल मिलाकर, एक छात्र को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए 48,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में (DBT के माध्यम से) भेजी जाती है।

परिणाम और भविष्य की राह

परीक्षा के सफल आयोजन के बाद अब छात्रों को अपने परिणामों का बेसब्री से इंतजार है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस परीक्षा का परिणाम जून 2026 में आने की संभावना है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी बच्चे की प्रतिभा केवल पैसों की कमी के कारण दबकर न रह जाए। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की योजनाएं ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़े रखने में 'रीढ़ की हड्डी' का काम करती हैं।

